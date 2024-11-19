Месси остался без главного тренера. Он уже третий раз покидает Лео

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси остался без главного тренера.

По информации GiveMeSport, Херардо Мартино больше не будет тренировать клуб MLS «Интер Майами». Аргентинский тренер покинул команду по личным причинам, которые пока неизвестны.

Херардо возглавил «Интер Майами» летом 2023 года. Флоридская команда сверхмощно провела регулярный сезон, но уже во втором раунде сенсационно вылетела от «Атланты». Отметим, Мартино уже третий раз покидает Лео Месси. Первый раз было в «Барселоне» в 2014, а второй в сборной Аргентине в 2016.