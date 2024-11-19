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  4. Месси остался без главного тренера. Он уже третий раз покидает Лео
Major League Soccer
19 ноября 2024, 22:42 |
1458
0

Месси остался без главного тренера. Он уже третий раз покидает Лео

Херардо Мартино больше не будет тренировать «Интер Майами»

19 ноября 2024, 22:42 |
1458
0
Месси остался без главного тренера. Он уже третий раз покидает Лео
Getty Images/Global Images Украина. Херардо Мартино и Лионель Месси

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси остался без главного тренера.

По информации GiveMeSport, Херардо Мартино больше не будет тренировать клуб MLS «Интер Майами». Аргентинский тренер покинул команду по личным причинам, которые пока неизвестны.

Херардо возглавил «Интер Майами» летом 2023 года. Флоридская команда сверхмощно провела регулярный сезон, но уже во втором раунде сенсационно вылетела от «Атланты». Отметим, Мартино уже третий раз покидает Лео Месси. Первый раз было в «Барселоне» в 2014, а второй в сборной Аргентине в 2016.

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Херардо Мартино Интер Майами Major League Soccer (MLS) отставка Лионель Месси
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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