Месси и компания вылетели. Интер Маями проиграл Атланте

В ночь с 9 на 10 ноября состоялся матч 1/8 финала американской лиги МЛС между командами «Интер Маями» и «Атланта Юнайтед».

Игроки «Интер Маями» начали матч уверенно. На 17-й минуте Матияс Рохас открыл счёт в игре.

Однако затем последовали две результативные атаки от «Атланта Юнайтед». Ямаль Тиари забил на 19-й минуте, а на 21-й оформил дубль.

В первом тайме «Интер Маями» сравнял счёт. Диего Гомес уверенно замкнул передачу партнёра, но гол был отменён после проверки ВАР из-за офсайда.

На 65-й минуте Лионель Месси взялся за дело. С помощью Луиса Суареса он сравнял счёт, что стало его 23-м голом в 25 матчах.

Однако одержать победу Месси и его команде не удалось. На 76-й минуте Бартош Слиш снова вывел «Атланту» вперёд.

Сравнять счёт «Интер Маями» так и не смог.

МЛС. 1/8 финала.

«Интер Маями» – «Атланта Юнайтед» – 2:3

Голы: Рохас, 17, Месси, 65 – Тиари, 19, 21, Слиш, 76.

Гол Мессі

Фотоотчет матча

