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МЛС США
Проходит дальше Орландо Сити
10.11.2024 01:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 1 : 1
4 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Шарлотт
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Major League Soccer
11 ноября 2024, 14:29 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:41
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0

Нью-Йорк Сити прошел дальше в плей-офф. Кто еще сыграет в 1/4 финала MLS?

10 ноября определились все участники следующей стадии чемпионата

11 ноября 2024, 14:29 | Обновлено 11 ноября 2024, 14:41
265
0
Нью-Йорк Сити прошел дальше в плей-офф. Кто еще сыграет в 1/4 финала MLS?
Getty Images/Global Images Ukraine

С 9 по 10 ноября состоялись третьи встречи в 1/8 финала плей-офф MLS.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Не хватило основного времени командами «Цинциннати» и «Нью-Йорк Сити» – 0:0. Судьба противостояния решилась в серии пенальти, в которой команда из Нью-Йорка оказалась успешнее.

Также не сумели определить победителя в основное время «Орландо Сити» и «Шарлотт». Финальный счет матча – 1:1. Игра перешла в серию 11-метровых. Удары с точки лучше исполнили футболисты «Орландо Сити», поэтому команда вышла в следующий этап.

В следующем этапе «Нью–Йорк Сити» сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллз», а «Орландо Сити» встретится с «Атлантой Юнайтед».

Плей-офф MLS 2024

Восточная конференция, 1/8 финала, третий матч

«Цинциннати» – «Нью-Йорк Сити» – 0:0 (по пен. 5:6)

«Орландо Сити» – «Шарлотт» – 1:1 (по пен. 4:1)

Голы: Торрес, 90+12 – Свидерски, 81

«Интер Майами» – «Атланта Юнайтед» – 2:3

Голы: Рохас, 17, Месси, 65 – Тиари, 19, 21, Слиш, 76

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Шарлотт).
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Major League Soccer (MLS) Цинциннати (MLS) Нью-Йорк Сити Орландо Сити Шарлотт (MLS) Интер Майами Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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