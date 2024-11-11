Нью-Йорк Сити прошел дальше в плей-офф. Кто еще сыграет в 1/4 финала MLS?

С 9 по 10 ноября состоялись третьи встречи в 1/8 финала плей-офф MLS.

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Не хватило основного времени командами «Цинциннати» и «Нью-Йорк Сити» – 0:0. Судьба противостояния решилась в серии пенальти, в которой команда из Нью-Йорка оказалась успешнее.

Также не сумели определить победителя в основное время «Орландо Сити» и «Шарлотт». Финальный счет матча – 1:1. Игра перешла в серию 11-метровых. Удары с точки лучше исполнили футболисты «Орландо Сити», поэтому команда вышла в следующий этап.

В следующем этапе «Нью–Йорк Сити» сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллз», а «Орландо Сити» встретится с «Атлантой Юнайтед».

Плей-офф MLS 2024

Восточная конференция, 1/8 финала, третий матч

«Цинциннати» – «Нью-Йорк Сити» – 0:0 (по пен. 5:6)

«Орландо Сити» – «Шарлотт» – 1:1 (по пен. 4:1)

Голы: Торрес, 90+12 – Свидерски, 81

«Интер Майами» – «Атланта Юнайтед» – 2:3

Голы: Рохас, 17, Месси, 65 – Тиари, 19, 21, Слиш, 76