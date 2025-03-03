Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альварес сравнялся с Суаресом по голам в первом сезоне в составе Атлетико
Испания
03 марта 2025, 18:12 |
127
0

Альварес сравнялся с Суаресом по голам в первом сезоне в составе Атлетико

Хулиан забил победный мяч в последнем матче

03 марта 2025, 18:12 |
127
0
Альварес сравнялся с Суаресом по голам в первом сезоне в составе Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Нападающий «Атлетико» Мадрид Хулиан Альварес во встрече против «Атлетика» Бильбао забил свой 21-й мяч во всех соревнованиях этого сезона и сравнялся по количеству голов в первом сезоне в составе «матрасников» с Луисом Суаресом (21).

1 марта состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Атлетик». Игра завершилась минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0.

Суарес в сезоне 2020/21 забил 21 гол в 38 матчах, а Альварес в 2024/25 – 21 в 40.

Хулиан в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании провел 26 поединков, отметившись 10 забитыми мячами и 2 результативными передачами. «Атлетико» располагается на втором месте в таблице лиги (16 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

По теме:
Игрок Атлетико раскрыл секрет, какое преимущество есть у клуба перед Реалом
Винисиус забил только 1 гол в Ла Лиге с ноября 2024 года
Поставил точку в истории. Винисиус рассказал, покинет ли Реал
Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Атлетико - Атлетик Луис Суарес Хулиан Альварес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Бокс | 03 марта 2025, 07:50 3
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»

Украинец назвал пятерку лучших боксеров в мире, поставив на первое место Кроуфорда

Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Футбол | 02 марта 2025, 20:52 13
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо

Гол украинского страйкера принес римскому клуб три очка

САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Футбол | 03.03.2025, 08:23
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
Футбол | 03.03.2025, 17:44
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
Сергей ПАЛКИН: «Представляете, какой у нас сейчас чемпионат?»
Футбол | 03.03.2025, 16:29
Сергей ПАЛКИН: «Представляете, какой у нас сейчас чемпионат?»
Сергей ПАЛКИН: «Представляете, какой у нас сейчас чемпионат?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
02.03.2025, 12:26 13
Футбол
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
02.03.2025, 07:45 30
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
02.03.2025, 06:23 35
Футбол
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
02.03.2025, 08:23 7
Футбол
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
02.03.2025, 08:25 13
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37
Бокс
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
03.03.2025, 02:27 5
Теннис
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем