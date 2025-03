Альварес сравнялся с Суаресом по голам в первом сезоне в составе Атлетико

Нападающий «Атлетико» Мадрид Хулиан Альварес во встрече против «Атлетика» Бильбао забил свой 21-й мяч во всех соревнованиях этого сезона и сравнялся по количеству голов в первом сезоне в составе «матрасников» с Луисом Суаресом (21).

1 марта состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Атлетик». Игра завершилась минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0.

Суарес в сезоне 2020/21 забил 21 гол в 38 матчах, а Альварес в 2024/25 – 21 в 40.

Хулиан в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании провел 26 поединков, отметившись 10 забитыми мячами и 2 результативными передачами. «Атлетико» располагается на втором месте в таблице лиги (16 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

📊 Julian Alvarez has equalled Luis Suarez’s goal tally in his first season for Atlético.



🇦🇷 Alvarez: 21 goals

🇺🇾 Suarez: 21 goals



Elite! 💪🏽 pic.twitter.com/0MYEbhhKkB