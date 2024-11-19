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Молодежные турниры
19 ноября 2024, 17:54 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:02
840
0

Забили 18, пропустили 0. Сборная Украины WU-17 пробилась в Лигу А

Девичья сборная Украины победила в своей группе первого раунда отбора Евро-2025

19 ноября 2024, 17:54 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:02
840
0
Забили 18, пропустили 0. Сборная Украины WU-17 пробилась в Лигу А
womensfootball.com.ua

19 ноября девичья сборная Украины WU-17 провела матч 3-го тура против сборной Румынии. Подопечные Сергея Сапронова не оставили соперницам никакого шанса – 3:0.

Счет открыла Колодий на 7-й минуте, в конце первого тайма Леспух удвоила преимущество. В начале второй половины матча соперницы забили в свои ворота.

Украинская команда с тремя победами заняла первое место в своем квартете и завоевала путевку в Лигу А. В предыдущих матчах группы B2 сине-желтые разгромили Молдову (5:0) и Мальту (10:0).

Евро-2025 (WU-17). Первый раунд отбора. Группа В2

3-й тур, 19.11.2024. Та-Кали (Мальта).

Румыния (WU-17) Украина (WU-17) - 0:3

Голы: Колодий (7), Леспух (45+1), Бортя (53, автогол).

Румыния (WU-17): Коман, Крайован (Ребришорян, 46), Бортя, Николае, Богош, Фулоп, Лионте (Апостол, 61), Турку (Кожаная, 41), Олах, Кандя (Михайлеск, 75), Замфир (Номбот) , 41).

Украина (WU-17): Харченко, Осадча, Казина, Белкина, Купцова (Деркач, 90+1), Авраменко (Ивасько, 90+1), Савкина (Козлюк, 88), Гладун, Иванченко, Колодий (Артеменко, 85), Леспух (Коновалова, 88).

Предупреждение: Николае (5), Богош (78) – Авраменко (81).

Турнирная таблица:

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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