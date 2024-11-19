ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский остался без тренера. Дженоа уволил Джилардино
На должность главного тренера претендует француз – Патрик Виейра
42-летний итальянский специалист Альберто Джилардино освобожден от должности главного тренера «Дженоа».
В новом сезоне команда демонстрировала неудовлетворительные результаты, и руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с наставником.
Известно, что одним из претендентов на вакантную должность является французский тренер Патрик Виейра.
После завершения игровой карьеры Альберто Джилардино начал работать ассистентом тренера в команде «Редзато», а затем стал главным тренером этого клуба. В 2019 году он возглавил команду «Про Верчелли», а затем работал в «Сиене».
В 2022 году Джилардино взял на себя руководство молодежной командой «Дженоа», а через несколько месяцев был назначен главным тренером основной команды.
Однако в этом сезоне Джилардино не оправдал ожиданий — «Дженоа» сейчас занимает 17-е место в Серии А.
Напоминаем, что за «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который сейчас проходит реабилитацию после травмы.
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