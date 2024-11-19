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Италия
19 ноября 2024, 19:05 | Обновлено 19 ноября 2024, 19:06
88
0

ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский остался без тренера. Дженоа уволил Джилардино

На должность главного тренера претендует француз – Патрик Виейра

19 ноября 2024, 19:05 | Обновлено 19 ноября 2024, 19:06
88
0
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский остался без тренера. Дженоа уволил Джилардино
Getty Images/Global Images Ukraine

42-летний итальянский специалист Альберто Джилардино освобожден от должности главного тренера «Дженоа».

В новом сезоне команда демонстрировала неудовлетворительные результаты, и руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с наставником.

Известно, что одним из претендентов на вакантную должность является французский тренер Патрик Виейра.

После завершения игровой карьеры Альберто Джилардино начал работать ассистентом тренера в команде «Редзато», а затем стал главным тренером этого клуба. В 2019 году он возглавил команду «Про Верчелли», а затем работал в «Сиене».

В 2022 году Джилардино взял на себя руководство молодежной командой «Дженоа», а через несколько месяцев был назначен главным тренером основной команды.

Однако в этом сезоне Джилардино не оправдал ожиданий — «Дженоа» сейчас занимает 17-е место в Серии А.

Напоминаем, что за «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который сейчас проходит реабилитацию после травмы.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Альберто Джилардино Патрик Виейра отставка назначение тренера Руслан Малиновский
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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