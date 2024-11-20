Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. За путевку на Евро-2025 U-21. Грузия драматично по пенальти прошла Хорватию
Евро U21
Хорватия U21
19.11.2024 20:00 – FT 3 : 2
6 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Грузия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
20 ноября 2024, 03:10 | Обновлено 20 ноября 2024, 03:23
131
0

За путевку на Евро-2025 U-21. Грузия драматично по пенальти прошла Хорватию

Также плей-офф квалификации ЧЕ U-21 успешно преодолели Чехия и Финляндия

20 ноября 2024, 03:10 | Обновлено 20 ноября 2024, 03:23
131
0
За путевку на Евро-2025 U-21. Грузия драматично по пенальти прошла Хорватию
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Майсурадзе (слева)

Вечером 19 ноября состоялись ответный матчи плей-офф квалификации Евро-2025 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Молодежка Грузии сенсационно прошла команду Хорватии U-21 и получила путевку на Евро-2025 U-21.

В первом матче грузины выиграли 1:0, а в ответной хорваты сумели отыграть гандикап (3:2) благодаря голу на 90+2 мин. Судьбу путевки решила драматичная серия пенальти, в которой счастливый лотерейный билетик вытянула команда Грузии (пен. 7:6).

За Грузию U-21 сыграли защитник Шахтера Иракли Азаров, Гиорги Майсурадзе из Полесья и Лука Лацабидзе из Черноморца.

Финляндия по сумме двух матчей переиграла Норвегию (5:1, 1:2), а Чехия оставила за бортом Евро U-21 Бельгию (2:0, 1:1).

В октября Украина U-21 получила путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21. Сине-желтые возглавили рейтинг вторых команд (лучшие три такие сборные присоединились к победителям групп.

🏆 Участники финального раунда Евро-2025 U-21

На чемпионат Европы 2025 U-21 вышли 16 команд: Словакия (хозяин), Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Румыния, Англия, Португалия, Словения, Дания (победители групп), Украина, Франция, Польша (лучшие вторые места), Грузия, Финляндия, Чехия (победители плей-офф).

⚽️ Квалификация Евро-2025 U-21

Плей-офф. Ответные матчи, 19 ноября

18:30. Чехия U-21 – Бельгия U-21 – 1:1 [первый матч – 2:0]

Голы: ван ден Бош, 79 – Стойкерс, 51

19:30. Норвегия U-21 – Финляндия U-21 – 2:1 [первый матч – 1:5]

Голы: Мвука Мугиша, 81, Брохольм, 88 – Терхо, 55

20:00. Хорватия U-21 – Грузия U-21 – 3:2 (пен. 6:7) [первый матч – 0:1]

Голы: Бельо, 11, 63 (пен), Шотичек, 90+2 – Гагнидзе, 28, Ломинадзе, 78

Все результаты плей-офф

По теме:
Италия U-21 – Украина U-21 – 2:2. Камбэк на последних минутах. Видеообзор
Второй камбек, вторая ничья. Украина U21 в гостях разошлась миром с Италией
ВИДЕО. Камбэк! Сборная Украины U-21 отыгралась в конце матча с Италией
Евро-2025 U-21 сборная Чехии по футболу U-21 сборная Хорватии по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Норвегии по футболу U-21 сборная Финляндии по футболу U-21 сборная Грузии по футболу U-21 сборная Бельгии по футболу U-21 Иракли Азаров Лука Лацабидзе Гиорги Майсурадзе серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Бокс | 19 ноября 2024, 07:22 3
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя

Бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года

«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
Футбол | 19 ноября 2024, 10:56 5
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда

Йожеф Сабо не сдерживал эмоций

ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины: о чём говорил
Футбол | 20.11.2024, 03:22
ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины: о чём говорил
ФОТО. Реакция Андрея Шевченка на победу сборной Украины: о чём говорил
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
Футбол | 19.11.2024, 16:14
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф
Футбол | 19.11.2024, 23:59
Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 215
Футбол
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
18.11.2024, 08:53
Снукер
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 9
Футбол
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
18.11.2024, 00:30
Бокс
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
19.11.2024, 11:00 19
Футбол
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 17
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 2
Футбол
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
19.11.2024, 02:09
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем