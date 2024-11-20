За путевку на Евро-2025 U-21. Грузия драматично по пенальти прошла Хорватию

Вечером 19 ноября состоялись ответный матчи плей-офф квалификации Евро-2025 U-21.

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Молодежка Грузии сенсационно прошла команду Хорватии U-21 и получила путевку на Евро-2025 U-21.

В первом матче грузины выиграли 1:0, а в ответной хорваты сумели отыграть гандикап (3:2) благодаря голу на 90+2 мин. Судьбу путевки решила драматичная серия пенальти, в которой счастливый лотерейный билетик вытянула команда Грузии (пен. 7:6).

За Грузию U-21 сыграли защитник Шахтера Иракли Азаров, Гиорги Майсурадзе из Полесья и Лука Лацабидзе из Черноморца.

Финляндия по сумме двух матчей переиграла Норвегию (5:1, 1:2), а Чехия оставила за бортом Евро U-21 Бельгию (2:0, 1:1).

В октября Украина U-21 получила путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21. Сине-желтые возглавили рейтинг вторых команд (лучшие три такие сборные присоединились к победителям групп.

🏆 Участники финального раунда Евро-2025 U-21

На чемпионат Европы 2025 U-21 вышли 16 команд: Словакия (хозяин), Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Румыния, Англия, Португалия, Словения, Дания (победители групп), Украина, Франция, Польша (лучшие вторые места), Грузия, Финляндия, Чехия (победители плей-офф).

⚽️ Квалификация Евро-2025 U-21

Плей-офф. Ответные матчи, 19 ноября

18:30. Чехия U-21 – Бельгия U-21 – 1:1 [первый матч – 2:0]

Голы: ван ден Бош, 79 – Стойкерс, 51

19:30. Норвегия U-21 – Финляндия U-21 – 2:1 [первый матч – 1:5]

Голы: Мвука Мугиша, 81, Брохольм, 88 – Терхо, 55

20:00. Хорватия U-21 – Грузия U-21 – 3:2 (пен. 6:7) [первый матч – 0:1]

Голы: Бельо, 11, 63 (пен), Шотичек, 90+2 – Гагнидзе, 28, Ломинадзе, 78

Все результаты плей-офф