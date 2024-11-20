Новая надежда Бразилии: самый результативный игрок сборной с 2021 года

Сейчас у сборной Бразилии на международной арене не лучшие времена. В группе квалификации на ЧМ-2026 они занимают 4-е место, что не характерно для сборной такого уровня. За последние годы лучшим игроком Селесао считался Неймар, но на данный момент у лидера Бразилии есть проблемы с травмами, которые не дают ему возможность вернуться на прошлый уровень.



Есть претендент, который может занять его место. Речь идет о вингере Барселоны Рафинью, который с 2021 года имеет такое же количество голов за сборную, как Неймар и Ришарлисон (10). Единственное отличие – количество матчей: Неймар достиг такой цифры за 15 матчей, Рафинье понадобилось в два раза больше – 31.

Этот сезон для Рафиньи считается лучшим в карьере: бразильский вингер провел на международном и клубном уровнях 21 матч, в которых записал на свой счет 25 голевых действий (15 голов + 10 ассистов).



Дмитрий БАНАР