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  4. Новая надежда Бразилии: самый результативный игрок сборной с 2021 года
Бразилия
20 ноября 2024, 05:24 |
204
0

Новая надежда Бразилии: самый результативный игрок сборной с 2021 года

Речь идет о вингере Барселоны Рафинье

20 ноября 2024, 05:24 |
204
0
Новая надежда Бразилии: самый результативный игрок сборной с 2021 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Сейчас у сборной Бразилии на международной арене не лучшие времена. В группе квалификации на ЧМ-2026 они занимают 4-е место, что не характерно для сборной такого уровня. За последние годы лучшим игроком Селесао считался Неймар, но на данный момент у лидера Бразилии есть проблемы с травмами, которые не дают ему возможность вернуться на прошлый уровень.

Есть претендент, который может занять его место. Речь идет о вингере Барселоны Рафинью, который с 2021 года имеет такое же количество голов за сборную, как Неймар и Ришарлисон (10). Единственное отличие – количество матчей: Неймар достиг такой цифры за 15 матчей, Рафинье понадобилось в два раза больше – 31.

Этот сезон для Рафиньи считается лучшим в карьере: бразильский вингер провел на международном и клубном уровнях 21 матч, в которых записал на свой счет 25 голевых действий (15 голов + 10 ассистов).

Дмитрий БАНАР

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сборная Бразилии по футболу Рафинья Диас Неймар Ришарлисон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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