ФОТО. Роя Кин накажет парня своей дочери за гол в ворота Ирландии
Интересная семейная история с лагеря Роя Кина...
Дочь легендарного полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Роя Кина, Лия, помолвлена с футболистом «Саутгемптона» и дебютантом сборной Англии Тейлором Харвудом-Беллисом.
Жених Лии раньше играл за «Манчестер Сити» и дружил с Александром Зинченко – обое продолжают следить друг за другом в Instagram.
Игрок «Саутгемптона» отличился голом в дебютном матче против сборной Ирландии, чем знатно огорчил своего будущего тестя.
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Английские СМИ шутят, что за это гол будущего зятя ждёт наказание, а Рой Кин отшутился в своём брутальном стиле:
«Свадьбы еще не было, а в семье Кина все может измениться молниеносно».
Пара долгое время скрывала свои отношения, но минувшим летом Лия Кин опубликовала пост, оповестив всех о предложении Тейлора – событие состоялось на островах Амальфитанского побережья в Италии.
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