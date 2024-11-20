Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Роя Кин накажет парня своей дочери за гол в ворота Ирландии
Другие новости
20 ноября 2024, 05:03 |
386
1

ФОТО. Роя Кин накажет парня своей дочери за гол в ворота Ирландии

Интересная семейная история с лагеря Роя Кина...

20 ноября 2024, 05:03 |
386
1
ФОТО. Роя Кин накажет парня своей дочери за гол в ворота Ирландии
Instagram. Лия Кин

Дочь легендарного полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Роя Кина, Лия, помолвлена с футболистом «Саутгемптона» и дебютантом сборной Англии Тейлором Харвудом-Беллисом.

Жених Лии раньше играл за «Манчестер Сити» и дружил с Александром Зинченко – обое продолжают следить друг за другом в Instagram.

Игрок «Саутгемптона» отличился голом в дебютном матче против сборной Ирландии, чем знатно огорчил своего будущего тестя.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Английские СМИ шутят, что за это гол будущего зятя ждёт наказание, а Рой Кин отшутился в своём брутальном стиле:

«Свадьбы еще не было, а в семье Кина все может измениться молниеносно».

Пара долгое время скрывала свои отношения, но минувшим летом Лия Кин опубликовала пост, оповестив всех о предложении Тейлора – событие состоялось на островах Амальфитанского побережья в Италии.

По теме:
ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченка
ФОТО. Бывшая жена легенды Динамо заставит экс-мужа пожалеть
Два англичанина отметились дебютными голами за сборную в одном матче
Рой Кин фото lifestyle сборная Англии по футболу сборная Ирландии по футболу Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Тейлор Харвуд-Беллис Саутгемптон
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Футбол | 19 ноября 2024, 07:50 16
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины

19 ноября национальная сборная проведет матч с Албанией

Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф
Футбол | 19 ноября 2024, 23:59 24
Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф

Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций

Венгрия – Германия – 1:1. Пенальти на 90+9-й. Видео голов и обзор матча
Футбол | 20.11.2024, 02:49
Венгрия – Германия – 1:1. Пенальти на 90+9-й. Видео голов и обзор матча
Венгрия – Германия – 1:1. Пенальти на 90+9-й. Видео голов и обзор матча
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
Футбол | 19.11.2024, 16:14
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
Футбол | 19.11.2024, 10:39
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Ну, якщо зятьку зійшло з рук, що він грав за Сіті... Втратив Рой хватку ))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 215
Футбол
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
18.11.2024, 12:08 1
Футбол
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
18.11.2024, 00:30
Бокс
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
19.11.2024, 02:09
Бокс
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
18.11.2024, 07:48 4
Футбол
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 36
Футбол
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
19.11.2024, 06:23
Футбол
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
18.11.2024, 16:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем