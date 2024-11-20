После героического выступления в сборной. Завацкая проиграла 0:6, 1:6 в США
Катарина уступила Екатерине Макаровой в 1/16 финала турнира WTA 125 в Чарльстоне
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 226) завершила выступления на турнире WTA 125 в Чарльстоне (США).
В 1-м раунде украинка в двух сетах разгромно проиграла Екатерине Макаровой (WTA 213) за 1 час.
WTA 125 Чарльстон. 1/16 финала
Екатерина Макарова – Катарина Завацкая (Украина) – 6:0, 6:1
Это была вторая встреча соперниц. Счет стал 1:1.
В 1/8 финала Макарова сыграет против третьей сеяной Варвары Лепченко (США, WTA 141).
Несколько дней назад Катарина сыграла ключевую роль в общей победе сборной Украины над Австрией в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Во второй игровой день Завацкая выиграла одиночный матч, а затем и парный вместе с Надеждой Киченок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года
Стартовали отлично, но второй тайм был ужасным