После героического выступления в сборной. Завацкая проиграла 0:6, 1:6 в США

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 226) завершила выступления на турнире WTA 125 в Чарльстоне (США).

В 1-м раунде украинка в двух сетах разгромно проиграла Екатерине Макаровой (WTA 213) за 1 час.

WTA 125 Чарльстон. 1/16 финала

Екатерина Макарова – Катарина Завацкая (Украина) – 6:0, 6:1

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал 1:1.

В 1/8 финала Макарова сыграет против третьей сеяной Варвары Лепченко (США, WTA 141).

Несколько дней назад Катарина сыграла ключевую роль в общей победе сборной Украины над Австрией в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Во второй игровой день Завацкая выиграла одиночный матч, а затем и парный вместе с Надеждой Киченок.