Дебютант сборной Украины поделился эмоциями от победы над Албанией

19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины. Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

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После завершения встречи дебютант украинской национальной команды Алексей Сыч поделился эмоциями от победы:

«Выход на поле? Это произошло достаточно неожиданно для меня. Эмоции просто невероятны. Думаю, что для каждого игрока мечта дебютировать за главную команду. У меня эта мечта сбылась – спасибо тренеру и команде, что мне доверились.

Было тяжело. При счете 2:1 нужно было сохранить победу. Ребята, вся команда, отдали все силы, чтобы победить».

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Видеообзор матча Албания – Украина (2:1)