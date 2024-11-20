Дебютант сборной Украины поделился эмоциями от победы над Албанией
Алексей Сыч впервые сыграл в футболке украинской национальной команды
19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины. Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
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После завершения встречи дебютант украинской национальной команды Алексей Сыч поделился эмоциями от победы:
«Выход на поле? Это произошло достаточно неожиданно для меня. Эмоции просто невероятны. Думаю, что для каждого игрока мечта дебютировать за главную команду. У меня эта мечта сбылась – спасибо тренеру и команде, что мне доверились.
Было тяжело. При счете 2:1 нужно было сохранить победу. Ребята, вся команда, отдали все силы, чтобы победить».
Видеообзор матча Албания – Украина (2:1)
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