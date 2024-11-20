Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант сборной Украины поделился эмоциями от победы над Албанией
Лига наций
20 ноября 2024, 06:11 |
1994
0

Дебютант сборной Украины поделился эмоциями от победы над Албанией

Алексей Сыч впервые сыграл в футболке украинской национальной команды

20 ноября 2024, 06:11 |
1994
0
Дебютант сборной Украины поделился эмоциями от победы над Албанией
Instagram. Алексей Сыч

19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины. Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи дебютант украинской национальной команды Алексей Сыч поделился эмоциями от победы:

«Выход на поле? Это произошло достаточно неожиданно для меня. Эмоции просто невероятны. Думаю, что для каждого игрока мечта дебютировать за главную команду. У меня эта мечта сбылась – спасибо тренеру и команде, что мне доверились.

Было тяжело. При счете 2:1 нужно было сохранить победу. Ребята, вся команда, отдали все силы, чтобы победить».

Видеообзор матча Албания – Украина (2:1)

По теме:
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
ЗИНЧЕНКО: «Не представляю, когда нахожусь в Англии, как тяжело нашим людям»
Швеция – Азербайджан – 6:0. Безумный покер Дьекереша. Видео голов и обзор
Алексей Сыч дебют сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина Лига наций
Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
Футбол | 19 ноября 2024, 10:39 11
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде

Александр Алиев призвал Андрея Шевченко думать о дальнейших действиях

Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Футбол | 19 ноября 2024, 23:59 27
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф

Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций

После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
Футбол | 19.11.2024, 16:14
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Футбол | 19.11.2024, 23:38
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Валидол и плей-офф ЛН команды Реброва, ничья молодежки, Надаль завершил
Футбол | 20.11.2024, 06:45
Валидол и плей-офф ЛН команды Реброва, ничья молодежки, Надаль завершил
Валидол и плей-офф ЛН команды Реброва, ничья молодежки, Надаль завершил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
18.11.2024, 00:30
Бокс
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 17
Футбол
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
18.11.2024, 07:48 4
Футбол
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
19.11.2024, 01:05
Бокс
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
19.11.2024, 08:32 8
Футбол
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
18.11.2024, 16:12 1
Бокс
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
19.11.2024, 10:56 5
Футбол
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
18.11.2024, 07:05 4
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем