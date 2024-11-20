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  4. ВИДЕО. Удалось ли спровоцировать? Реакция Реброва на победу Украины
Лига наций
20 ноября 2024, 03:07 |
431
0

ВИДЕО. Удалось ли спровоцировать? Реакция Реброва на победу Украины

Смотрите видеозапись пресс-конференции коуча сборной после матча с Албанией

20 ноября 2024, 03:07 |
431
0
ВИДЕО. Удалось ли спровоцировать? Реакция Реброва на победу Украины

19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

После завершения встречи наставник украинской команды Сергей Ребров провел пресс-конференцию.

Sport.ua предлагает вашему вниманию видеозапись общения Реброва с журналистами, а также реакцию на провокационный вопрос: «Почему нельзя выиграть спокойно хоть раз?»

ВИДЕО. Удалось ли спровоцировать? Реакция Реброва на победу Украины

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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