ВИДЕО. Удалось ли спровоцировать? Реакция Реброва на победу Украины
Смотрите видеозапись пресс-конференции коуча сборной после матча с Албанией
19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
После завершения встречи наставник украинской команды Сергей Ребров провел пресс-конференцию.
Sport.ua предлагает вашему вниманию видеозапись общения Реброва с журналистами, а также реакцию на провокационный вопрос: «Почему нельзя выиграть спокойно хоть раз?»
ВИДЕО. Удалось ли спровоцировать? Реакция Реброва на победу Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Украины коротко прокомментировал победу команды над Албанией
Горняки забили три мяча в первом тайме, но во втором пропустили три