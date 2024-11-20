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20 ноября 2024, 05:28 |
487
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченка

Влада Зинченко – одна из тех сильных девушек, которые всегда поддержат своего мужчину

20 ноября 2024, 05:28 |
487
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Влада Зинченко – вдохновение и любовь Александра Зинченка
Instagram. Влада Зинченко

Жена футболиста сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александра Зинченка, Влада Зинченко, всегда рядом со своим возлюбленным – и в пиковые моменты, и в моменты болезненных падений.

Александр и Влада являются одной из самых известных пар в украинском футболе и спорте, и поэтому про их отношения написано множество материалов, а сколько интервью они дали – не сосчитать. Одна из самых медийных пар Украины.

Александр Зинченко в последнее время переживает один из худших периодов своей карьеры, лишившись места в стартовом составе, как в клубе, так и в сборной.

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Но Сергей Ребров доверил «Зине» место в основе на ключевой матч Лиги Наций против Албании, и Александр стал лучшим игроком матча, забив один из двух решающих голов – с Зинченко на поле сборная выглядела очень сбалансированно, и как только полузащитник покинул поле, у команды разладилась игра и начались проблемы.

Мы отмечаем позитивное влияние Влады на Александра – сохранять спокойствие в такие непростые жизненные моменты и снова подниматься наверх – это умение пары, где всегда царит любовь и поддержка. Пара воспитывает двух очаровательных дочек: 4-летнюю Еву и Лею, которой исполнился 1 годик в августе.

Влада Зинченко – пример успешной девушки, как в семейном плане, так и карьерном, а её подписчики в Instagram удивляются, почему Владу ещё не пригласили в модели – настолько она красива:

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Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко сборная Украины по футболу фото lifestyle Арсенал Лондон девушки Сергей Ребров
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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