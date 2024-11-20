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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Колумбия
20.11.2024 01:00 – FT 0 : 1
Эквадор
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Чемпионат мира
20 ноября 2024, 07:09 | Обновлено 20 ноября 2024, 07:11
74
0

Колумбия – Эквадор – 0:1. Устояли в меньшинстве. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура квалификации чемпионата мира

20 ноября 2024, 07:09 | Обновлено 20 ноября 2024, 07:11
74
0
Колумбия – Эквадор – 0:1. Устояли в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 19 на 20 ноября прошли матчи квалификации чемпионата мира-2026 в Южной Америке.

Сборная Колумбии в своем поле принимала национальную команду Эквадора.

Как результат, Эквадор удержал победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Гости шокировали соперника уже на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал лидер Эквадора Эннер Валенсия. Не успели команды доиграть первый тайм, как на 34-й минуте защитник гостей Пьеро Инкапье получил прямое удаление.

Несмотря на это, Эквадор удержал минимальное преимущество, хотя Колумбия во втором тайме нанесла 14 ударов.

В турнирной таблице Колумбия опустилась на четвертое место (19 очков), а вот Эквадор оказался на третьем месте с лучшей статистикой забитых и пропущенных (19 баллов).

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

12-й тур. 20 ноября

Колумбия – Эквадор – 0:1

Гол: Валенсия, 7

Удаление: Хинкапи, 34

Видео голов и обзор матча

События матча

34’
Пьеро Инкапье (Эквадор) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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