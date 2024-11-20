Колумбия – Эквадор – 0:1. Устояли в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура квалификации чемпионата мира
В ночь с 19 на 20 ноября прошли матчи квалификации чемпионата мира-2026 в Южной Америке.
Сборная Колумбии в своем поле принимала национальную команду Эквадора.
Как результат, Эквадор удержал победу со счетом 1:0.
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Гости шокировали соперника уже на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал лидер Эквадора Эннер Валенсия. Не успели команды доиграть первый тайм, как на 34-й минуте защитник гостей Пьеро Инкапье получил прямое удаление.
Несмотря на это, Эквадор удержал минимальное преимущество, хотя Колумбия во втором тайме нанесла 14 ударов.
В турнирной таблице Колумбия опустилась на четвертое место (19 очков), а вот Эквадор оказался на третьем месте с лучшей статистикой забитых и пропущенных (19 баллов).
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
12-й тур. 20 ноября
Колумбия – Эквадор – 0:1
Гол: Валенсия, 7
Удаление: Хинкапи, 34
Видео голов и обзор матча
События матча
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