Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
Франция
13 февраля 2023, 04:55 |
127
0

МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»

Украинец ответил на извинения комментатора, который назвал его россиянином

13 февраля 2023, 04:55 |
127
0
МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
Getty Images/Global Images Ukraine

Телекомментатор beIn Sports Фил Шоэн в Твиттере извинился перед украинским хавбеком «Марселя» Русланом Малиновским за то, что назвал его россиянином. Однако Руслан готов принять извинения Фила только при одном условии:

«Я не думал, что слезоточивый газ во Франции мог подействовать на вас во Флориде. Мне жаль. Поскольку вы совершили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции, а не в Твиттере».

Также Руслан оставил список некоторых благотворительных фондов, которые помогают Украине в войне против россии. Малиновский заявил, что ждет скриншоты перевода средств от Шоэна.

По теме:
ВИДЕО. 23-й тур во Франции. Лион нанес поражение Лансу
Комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его россиянином
Неймар устроил ссору с советником ПСЖ после поражения от Монако
Марсель Лига 1 комментаторы Клермон чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский российско-украинская война
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
Бокс | 12 февраля 2023, 05:35 12
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде

Неожиданно завершился бой украинского боксера в Сан-Антонио, штат Техас

«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
Футбол | 12 февраля 2023, 07:45 11
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика

Болельщики синих нашли оправдания не самой удачной игре Михаила

Лидс – Ман Юнайтед – 0:2. Яркий матч с кучей моментов и сейвов. Видео голов
Футбол | 13.02.2023, 04:09
Лидс – Ман Юнайтед – 0:2. Яркий матч с кучей моментов и сейвов. Видео голов
Лидс – Ман Юнайтед – 0:2. Яркий матч с кучей моментов и сейвов. Видео голов
Источник: Динамо было близко к трансферу Параскива, но повлияли обстрелы
Футбол | 12.02.2023, 22:20
Источник: Динамо было близко к трансферу Параскива, но повлияли обстрелы
Источник: Динамо было близко к трансферу Параскива, но повлияли обстрелы
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
Футбол | 12.02.2023, 08:15
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
11.02.2023, 22:59 10
Футбол
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
12.02.2023, 12:53 11
Футбол
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
12.02.2023, 17:30 13
Футбол
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
11.02.2023, 18:20 38
Футбол
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
12.02.2023, 05:00 16
Бокс
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
12.02.2023, 08:40 17
Бокс
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
11.02.2023, 19:20 11
Теннис
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
11.02.2023, 14:15 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности