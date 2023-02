МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»

Телекомментатор beIn Sports Фил Шоэн в Твиттере извинился перед украинским хавбеком «Марселя» Русланом Малиновским за то, что назвал его россиянином. Однако Руслан готов принять извинения Фила только при одном условии:

«Я не думал, что слезоточивый газ во Франции мог подействовать на вас во Флориде. Мне жаль. Поскольку вы совершили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции, а не в Твиттере».

Также Руслан оставил список некоторых благотворительных фондов, которые помогают Украине в войне против россии. Малиновский заявил, что ждет скриншоты перевода средств от Шоэна.

Damn, I didn't think that gas in France could make effects in Florida. I'm sorry.

Because you made a mistake on TV, I would like to hear apologies during the next livestream, not on Twitter.