МАЛИНОВСКИЙ: «Слезоточивый газ во Франции подействовал на вас во Флориде?»
Украинец ответил на извинения комментатора, который назвал его россиянином
Телекомментатор beIn Sports Фил Шоэн в Твиттере извинился перед украинским хавбеком «Марселя» Русланом Малиновским за то, что назвал его россиянином. Однако Руслан готов принять извинения Фила только при одном условии:
«Я не думал, что слезоточивый газ во Франции мог подействовать на вас во Флориде. Мне жаль. Поскольку вы совершили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции, а не в Твиттере».
Также Руслан оставил список некоторых благотворительных фондов, которые помогают Украине в войне против россии. Малиновский заявил, что ждет скриншоты перевода средств от Шоэна.
Damn, I didn't think that gas in France could make effects in Florida. I'm sorry.— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 12, 2023
Because you made a mistake on TV, I would like to hear apologies during the next livestream, not on Twitter.
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