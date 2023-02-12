Состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей поля.

На 36-й минуте поединка украинский футболист был назначен штрафной в ворота «Клермона». К мячу подошел украинский полузащитник Руслан Малиновский. К сожалению, удар у Руслана не получился, и мяч пролетел намного выше ворот после прямого удара.

Комментаторам BeinSportUSA уж очень понравился этот неудачный удар от Руслана. Во-первых, они заявили, что этот был «спутникбол» от Малиновского, а во-вторых, обозвали украинца россиянином и заявили, что этот мяч был отправлен на москву.

Комментаторам явно стоит чуток больше посидеть над поиском информации о футболистах...

ВИДЕО. Спутникбол на москву. Во Франции Малиновского назвали россиянином