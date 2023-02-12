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  4. ВИДЕО. Спутникбол на москву. Во Франции Малиновского назвали россиянином
Франция
12 февраля 2023, 02:05 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:02
294
1

ВИДЕО. Спутникбол на москву. Во Франции Малиновского назвали россиянином

Комментаторам BeinSportUSA неплохо бы получше начать готовиться к матчам

12 февраля 2023, 02:05 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:02
294
1
ВИДЕО. Спутникбол на москву. Во Франции Малиновского назвали россиянином
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей поля.

На 36-й минуте поединка украинский футболист был назначен штрафной в ворота «Клермона». К мячу подошел украинский полузащитник Руслан Малиновский. К сожалению, удар у Руслана не получился, и мяч пролетел намного выше ворот после прямого удара.

Комментаторам BeinSportUSA уж очень понравился этот неудачный удар от Руслана. Во-первых, они заявили, что этот был «спутникбол» от Малиновского, а во-вторых, обозвали украинца россиянином и заявили, что этот мяч был отправлен на москву.

Комментаторам явно стоит чуток больше посидеть над поиском информации о футболистах...

ВИДЕО. Спутникбол на москву. Во Франции Малиновского назвали россиянином

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Источник Sport.ua
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Mac_Gyver
Хай думають що то росіянин вгатив по воронах.
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