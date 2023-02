Комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его россиянином

Телекомментатор beIn Sports Фил Шоэн в Твиттере извинился перед украинским хавбеком «Марселя» Русланом Малиновским за то, что назвал его россиянином:

«Руслан, искренне извиняюсь за оговорку. Я часто повторял, что украинский [игрок]. Однако после вашего удара я один раз сказал москва.

После того, как я заполнял эфир в течение часа [при задержке начала матча] из-за слезоточивого газа, у меня не было идей о россии. Серьезные, болезненные времена, из-за чего я молюсь. Я извиняюсь за ошибку».

11 февраля «Марсель» выиграл матч Ла Лиги у «Клермона» со счетом 2:0 благодаря двум голам Алексиса Санчеса.

Ruslan, Sincere apologies for my slip of the tongue. I did say Ukrainian often. However after your shot I did say Moscow once. After filling an hour because of the tear gas, I've no idea about Russia. Serious, sensitive times, which I pray over often. I apologize for the mistake.