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  4. Комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его россиянином
Франция
13 февраля 2023, 00:43 | Обновлено 13 февраля 2023, 01:55
435
2

Комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его россиянином

11 февраля «Марсель» выиграл матч Ла Лиги у «Клермона» со счетом 2:0

13 февраля 2023, 00:43 | Обновлено 13 февраля 2023, 01:55
435
2
Комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его россиянином
Getty Images/Global Images Ukraine

Телекомментатор beIn Sports Фил Шоэн в Твиттере извинился перед украинским хавбеком «Марселя» Русланом Малиновским за то, что назвал его россиянином:

«Руслан, искренне извиняюсь за оговорку. Я часто повторял, что украинский [игрок]. Однако после вашего удара я один раз сказал москва.

После того, как я заполнял эфир в течение часа [при задержке начала матча] из-за слезоточивого газа, у меня не было идей о россии. Серьезные, болезненные времена, из-за чего я молюсь. Я извиняюсь за ошибку».

11 февраля «Марсель» выиграл матч Ла Лиги у «Клермона» со счетом 2:0 благодаря двум голам Алексиса Санчеса.

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Марсель Лига 1 комментаторы Клермон чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Ekvato
Руслан відповів. І дуже круто відповів. Ця відповідь перекриває з головою рукостискання з Головіним
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Александр
Ну повіримо) 
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