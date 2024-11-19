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Италия
19 ноября 2024, 14:08 | Обновлено 19 ноября 2024, 14:20
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У Малиновского новый тренер? Дженоа неожиданно сменит наставника

Известный французский специалист Патрик Виейра сменит Альберто Джилардино на посту главного тренера

19 ноября 2024, 14:08 | Обновлено 19 ноября 2024, 14:20
500
0
У Малиновского новый тренер? Дженоа неожиданно сменит наставника
Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний французский специалист Патрик Виейра согласился возглавить итальянскую «Дженоа».

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, тренер уже на этой неделе приступит к работе с новым клубом.

Патрик Виейра заменит на этом посту итальянца Альберто Джилардино, который руководил командой с декабря 2022 года.

Руководство клуба осталось недовольно работой Джилардино в этом сезоне, ведь «Дженоа» занимает 17-е место в Серии А.

До лета 2024 года Патрик Виейра был главным тренером французского «Страсбура». Ранее он имел опыт работы с «Ниццей», «Нью-Йорк Сити» и «Кристал Пэлас».

За «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который сейчас проходит реабилитацию после травмы. Недавно итальянский клуб подписал скандально известного форварда Марио Балотелли.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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