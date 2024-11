У Малиновского новый тренер? Дженоа неожиданно сменит наставника

48-летний французский специалист Патрик Виейра согласился возглавить итальянскую «Дженоа».

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, тренер уже на этой неделе приступит к работе с новым клубом.

Патрик Виейра заменит на этом посту итальянца Альберто Джилардино, который руководил командой с декабря 2022 года.

Руководство клуба осталось недовольно работой Джилардино в этом сезоне, ведь «Дженоа» занимает 17-е место в Серии А.

До лета 2024 года Патрик Виейра был главным тренером французского «Страсбура». Ранее он имел опыт работы с «Ниццей», «Нью-Йорк Сити» и «Кристал Пэлас».

За «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который сейчас проходит реабилитацию после травмы. Недавно итальянский клуб подписал скандально известного форварда Марио Балотелли.

