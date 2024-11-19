У Малиновского новый тренер? Дженоа неожиданно сменит наставника
Известный французский специалист Патрик Виейра сменит Альберто Джилардино на посту главного тренера
48-летний французский специалист Патрик Виейра согласился возглавить итальянскую «Дженоа».
Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, тренер уже на этой неделе приступит к работе с новым клубом.
Патрик Виейра заменит на этом посту итальянца Альберто Джилардино, который руководил командой с декабря 2022 года.
Руководство клуба осталось недовольно работой Джилардино в этом сезоне, ведь «Дженоа» занимает 17-е место в Серии А.
До лета 2024 года Патрик Виейра был главным тренером французского «Страсбура». Ранее он имел опыт работы с «Ниццей», «Нью-Йорк Сити» и «Кристал Пэлас».
За «Дженоа» выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который сейчас проходит реабилитацию после травмы. Недавно итальянский клуб подписал скандально известного форварда Марио Балотелли.
🚨 EXCLUSIVE: Genoa appoint Patrick Vieira as new head coach to replace Alberto Gilardino.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2024
Agreement done as Vieira will start work at Genoa this week. 🇫🇷🤝🏻 @MatteMoretto pic.twitter.com/w0WyvRjlDh
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