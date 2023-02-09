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Бразилия
09 февраля 2023, 12:29 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:23
1290
0

Впереди – Ман Сити. Как Баия становится активом №2 для City Football Group

На бразильский клуб, похоже, будет сделана серьезная ставка

09 февраля 2023, 12:29 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:23
1290
0
Впереди – Ман Сити. Как Баия становится активом №2 для City Football Group
esporteclubebahia.com.br

В начале декабря минувшего года эмиратский спортивный холдинг City Football Group, ключевым активом которого является английский «Манчестер Сити», объявил о приобретении 90% акций бразильского клуба «Баия». Эта новость не вызвала серьезный резонанс в футбольном мире за пределами Бразилии, а зря – похоже, что из «трехцветных» руководители City Football Group попробуют сделать одного из грандов бразильской Серии А, а прямо сейчас «Баия», судя по поведению на трансферном рынке, выглядит активом №2 холдинга, вслед за титулованным и не нуждающемся в дополнительной имиджевой раскрутке «Манчестер Сити».

Когда еще только начались переговоры о переходе прав собственности на контрольный пакет акций клуба «Баия» в руки City Football Group, прежнее руководство и болельщики «трехцветных» услышали от потенциального покупателя обещания о том, что именно их проект станет вторым в списке приоритетных для спортивного холдинга, в состав которого до этого уже входили 12 футбольных клубов, представляющих разные страны и континенты.

Казалось, что эти слова вполне могут остаться лишь пустыми обещаниями – по крайней мере, на первом этапе. В City Football Group действительно ведут довольно взвешенную и продуманную политику по инвестициям в свои футбольные активы – сперва те должны продемонстрировать состоятельность, и только после этого претендовать на увеличение финансирования. Скромная «Баия», которая была основана 1 января 1931 года, и за свою 92-летнюю историю всего-то два раза выигрывала чемпионат Бразилии (в 1959 и 1988 годах), являясь гегемоном (49 титулов чемпиона) исключительно в домашней Лиге Баияно – чемпионате штата Баия по футболу, как минимум на бумаге не выглядела наиболее вероятным претендентом на получение серьезных ассигнований от эмиратского холдинга, и уж тем более в первое же трансферное окно от начала сотрудничества.

Но шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян – ключевая фигура в City Football Group – в буквальном смысле этого слова сдержал все данные обещания прежним акционерам и руководству «трехцветных».

«Баия» в зимнее трансферное окно-2023 является вторым клубом, входящим в эмиратский холдинг, с точки зрения расходов на подписание новичков. На текущий момент «трехцветные» инвестировали в новобранцев 8,2 миллионов евро, что ненамного уступает финансовым расходам флагманского проекта «Манчестер Сити», который потратил в январе 11 миллионов евро на подписание 20-летнего аргентинского опорника «Велес Сарсфилда» Максимо Перроне.

Примечательно, что в «Баие» после прихода новых собственников кардинально изменили стратегию поведения на трансферном рынке. Если в минувшем сезона «трехцветные» подписывали более опытных и возрастных исполнителей (средний возраст новобранца составлял 27 лет), то сейчас обратили взоры на более молодых и перспективных (средний возраст – 24,5 года).

Наиболее опытным новичком бразильской команды в январе стал 34-летний правый фулбек Сисиньо, известный по многолетним выступлениям в составе «Лудогорца» и нескольким матчам за национальную сборную Болгарии, чье гражданство он принял в мае 2018 года. Если бы не его приезд, то средний возраст новичков «трехцветных» был бы и вовсе на уровне команды U-23, однако Сисиньо был необходим «Баие» по причине острого кадрового дефицита в зоне правого защитника, где не было должного уровня конкуренции, а наличествовали одни лишь «молодые да ранние».

Самым дорогостоящим новичком «трехцветных» в зимнее трансферное окно стал 20-летний эквадорский левый защитник Джоаннер Чавес, на приобретение которого из «Индепендьенте» ушло 3,25 миллиона евро. С футболистом, который уже успел дебютировать за национальную сборную Эквадора, подписали 5-летнее соглашение, и на него возлагаются серьезные надежды, причем не только на уровне отдельно взятого клуба «Баия», но и для всего холдинга City Football Group. В частности, Чавеса в будущем вполне рассматривают как потенциального новобранца «Манчестер Сити», особенно учитывая проблемность позиции левого защитника в этой команде.

Интересно и то, что в январе из «Манчестер Сити» в «Баию» перебралось сразу два молодых и перспективных бразильца. 20-летний центральный хавбек Диего Роса перешел за нераскрытую сумму на условиях полноценного трансфера, а 19-летний вингер Кайки – на правах годичной аренды. За Диего Росу «горожане» в феврале 2021 года заплатили «Гремио» 6 миллионов евро, но бразилец так и не смог дебютировать за первую команду, поиграв в аренде за бельгийский «Ломмел» и португальскую «Визелу». За Кайки, по которому «Манчестер Сити» в свое время выиграл конкуренцию у «Шахтера», было заплачено еще больше – 10 миллионов евро, – но этот молодой талант пока сыграл всего 10 минут в двух матчах за первую команду «горожан», а еще выступал в аренде в Португалии за «Пасуш де Феррейру».

Стоит отмечать, что «Баия» едва-едва вернулась в элитарный дивизион бразильского футбола – Серию А. В минувшем сезоне «трехцветные» выступали в Серии В, где заняли четвертую строчку, что и помогло им повыситься в классе. За последние 15 лет «Баия» являлась типичной командой-лифтом, которая то подымается в высший дивизион, то вылетает из него… Наивысшим достижением «трехцветных» в элите в этот временной отрезок было 11-е место в 2018 и 2019 годах. Благодаря этому «Баия» дважды сыграла в Южноамериканском кубке, и в 2020-м даже добралась до четвертьфинала этого турнира, но вылетела от аргентинской команды «Дефенса и Хустисия».

Очевидно, что «Баия» рассматривается ключевыми фигурами City Football Group как своеобразная перевалочная база для бразильских и южноамериканских талантов, приобретаемых холдингом, на пути в Европу. Именно здесь они должны отшлифовывать свои таланты перед тем, как перебраться в «Манчестер Сити» или другой европейский клуб холдинга, в котором футболиста можно быстрее капитализировать. А если так, то и траты на «Баию» будут весьма значительными, по крайней мере, в сравнении с большинством других проектов эмиратского футбольного конгломерата. Это доказывает и первое трансферное окно «трехцветных» при новых владельцах, а ведь в Бразилии оно закрывается в начале апреля, что означает одно – «Баия» по размеру инвестиций в новичков в начале 2023 года вскоре может перегнать даже «Манчестер Сити»…

Расходы на трансферы клубов, входящих в City Football Group в зимнее окно-2023:

Манчестер Сити: 11 млн евро
Баия: 8,2 млн евро
Жирона: 5 млн евро
Труа: 2,6 млн евро
Палермо: 1,5 млн евро
Нью-Йорк Сити: 1,32 млн евро
Монтевидео Сити Торке: 0,49 млн евро
Иокогама Ф. Маринос: -
Ломмел: -
Мельбурн Сити: -
Мумбаи Сити: -
НАК Бреда: -
Сычуань Цзюню: -

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статьи эксклюзив Баия
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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