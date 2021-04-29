Новый Неймар для Ман Сити. Кто такой Кайки, за которого боролся и Шахтер

На прошлой неделе наконец-то завершилась трансферная сага по переходу юного воспитанника и таланта «Флуминенсе» Кайки в «Манчестер Сити». О том, что англичане выиграли борьбу за 17-летнего бомбардира стало ясно еще пару месяцев назад, но длительный период времени стороны утрясали между собой детали перехода, из-за чего официальное подтверждение появилось лишь 23 апреля. Ныне известно, что к «Манчестер Сити» Кайки присоединится после завершения сезона в Бразилии, то есть в начале следующего календарного года, когда ему будет уже 18 лет. По неофициальной информации за таланта «горожане» заплатили 10 миллионов евро, а еще в договоре прописан ряд бонусных выплат, за счет которых сумма сделки в будущем может вырасти.
Кто же такой Кайки, что в нем особенного, и какое будущее ждет этого футболиста в европейском футболе?
Новый Неймар
Вполне естественно, что в стране с таким количеством звезд футбола, которой является Бразилия, каждого нового талантливого мальчишку с юных лет начинают сравнивать с кем-то из легендарных предшественников. Кайки не является исключением, ведь бразильские специалисты и журналисты называют его не иначе, как «новый Неймар». Что правда, другие предпочитают уточнять, говоря, что новобранец «Манчестер Сити», скорее, «левоногий Неймар», потому как, в отличие от своего более звездного соотечественника, воспитанник академии «Флуминенсе» левша.
На самом деле, сравнение с Неймаром чисто в игровом плане действительно выглядит оправданным. Кайки – это невероятно техничный игрок, который любит диктовать сопернику темп игры, и это ему блестяще удается за счет отменной скорости.
«Кайки – футболист, который невероятно выделяется своими техническими качествами, особенно в том, что касается игры один в один. Кроме этого, можно отмечать его хладнокровие в завершающей фазе атак. Он очень умен, постоянно ищет свободные зоны и умеет не только забивать, но и ассистировать партнерам. Также стоит выделять его победоносный соревновательный менталитет, который невероятно важен для игры на топ-уровне. Его стойкость развивалась по мере того, как он взрослел и учился справляться с невзгодами», - охарактеризовал новобранца «Манчестер Сити» тренер «Флуминенсе» U-17 Гильерме Торрес.
В детстве Кайки действительно столкнулся с рядом сложностей, которые закалили его характер и, очевидно, помогли стать успешным впоследствии…
Удар по мечте
В 8-летнем возрасте Кайки пережил самый настоящий удар по собственной мечте – стать игроком футзальной команды «Флуминенсе». Мальчик ощущал, что обладает хорошими умениями в обращении с мячом, а потому пожелал поступить в соответствующую его возрасту футзальную команду «трехцветных», но провалил вступительные тесты.
После этой неудачи Кайки был раздавлен, и не хотел больше думать о карьере футзалиста. На помощь сыну пришел его отец, который сумел найти мотивацию, чтобы его талантливый ребенок не бросал любимое занятие. В итоге Кайки пошел играть в футзальную команду «Мангейры» - общества, которое в Бразилии славится вовсе не успехами в вопросе воспитания футзалистов или футболистов, а своей школой самбы, которая считается одной из наиболее ярких в стране.
По иронии судьбы, именно в рядах «Мангейры» спустя пару лет скауты молодежных команд «Флуминенсе» и заприметили талантливого мальчишку, благодаря чему Кайки все-таки воплотил мечту – стать частью этого славного клуба. Что правда, мальчик, как и многие его звездные земляки-предшественники, сменил футзал на большой футбол.
К слову, почти каждый свой гол до нынешнего дня Кайки отмечает прикладыванием пальцев к области лица между носом и губами. Таким образом, молодой бразилец изображает усы, чем отдает дань уважения своему отцу, который практически всю жизнь носит этот мужской атрибут и сыграл ключевую роль в становлении характера Кайки, а также его стремлении покорить главные вершины футбола.
ФК Флуминенсе. Кайки
Жемчужина золотого поколения Флуминенсе
Бразильский «Флуминенсе» считается одним из наиболее успешных клубов страны с точки зрения воспитания талантливых футболистов, с дальнейшей перепродажей их в более богатые и сильные клубы, преимущественно Европы. Ныне на слуху у всех имена Марсело из «Реала», Фабиньо из «Ливерпуля» и многих других успешных воспитанников «трехцветных», но в Бразилии мало кто сомневается, что вскоре к когорте таковых можно будет относить и Кайки.
Дело в том, что юношескую команду «Флуминенсе», составленную из футболистов 2003 года рождения, называют «поколением мечты». Здесь действительно есть ряд ярких молодых талантов, таких как Метиньо, Артур Вендерроски, Жоау Нету, Матеус Мартинс и другие. Но ключевой фигурой среди них все-таки является Кайки, который способен сыграть на любой позиции в атаке, но в схеме 4-3-3 предпочитает действовать в зоне правого флангового нападающего.
Новобранцу «Манчестер Сити» удалось сверкнуть в минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии U-17, который «Флуминенсе» выиграл, а Кайки с 12 забитыми мячами в активе стал в нем лучшим бомбардиром. А еще молодой футболист помог «трехцветным» добраться до финала Кубка Бразилии среди команд в возрасте до 17 лет, где, что правда, отпраздновать победу «Флу» не смог.
Instagram. Кайки празднует победу «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии U-17.
Неудивительно, что в начале нынешнего года авторитетный портал Football Talent Scout признал Кайки лучшим молодым талантом мирового футбола по итогам 2020 года среди игроков в возрасте до 17 лет.
Fluminense's Kayky is our Wonderkid of the Year 2020!— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) January 1, 2021
The best U-17 player in world football by @FTalentScout fans!
Congratulations, @kaykysc2k! 🥇 pic.twitter.com/hF7PvTxy7j
Аналитики этого портала, характеризуя талант и потенциал Кайки, не стали скупиться и прижиматься в оценкам, выставив тому максимальный балл – 10 из 10. Такого рейтинга на Football Talent Scout удостаиваются отнюдь немногие, потому это еще один из косвенных показателей многогранности и невероятности таланта Кайки.
Кто претендовал на трансфер Кайки?
Если верить бразильским изданиям, то главным претендентом на Кайки изначально был донецкий «Шахтер». Еще в середине января «горняки» сделали первое предложение «Флуминенсе» по талантливому футболисту, но оно было отвергнуто. Очевидно, украинский клуб планировал несколько месяцев поторговаться с «трехцветными», прежде чем прийти к какому-то компромиссу, но на горизонте достаточно быстро возникли куда более богатые и именитые «Ливерпуль» с «Манчестер Сити».
После этого «Шахтер» сменил тактику в переговорах, и попытался договориться с Кайки через его родственников. Писали, что донецкий клуб засылал в Бразилию своих представителей, задачей которых было установление теплых отношений с игроком и его ближайшим окружением. Таким образом «Шахтер» хотел убедить Кайки, что вариант с переездом в Украину является наиболее оптимальным для того с точки зрения развития карьеры. «Горняки» рассчитывали, что даже, если английские топ-клубы перебьют финансово их предложение, то сам футболист будет просить руководство «Флуминенсе» о трансфере именно в «Шахтер».
Но в итоге «Манчестер Сити» сумел найти веские аргументы, и вскоре «Шахтер», как и «Ливерпуль», выбыли из трансферной гонки за Кайки. О серьезности намерений «горожан» свидетельствует тот факт, что в СМИ не появлялось слухов о желании «Сити» сразу после покупки талантливого бразильца отдать того в аренду в один из своих клубов-сателлитов. Например, в аспекте Метиньо, которого также сватали в «Манчестер Сити», витали слухи, что в случае выкупа его контракта, англичане отдадут хавбека в аренду французскому «Труа», но по Кайки позиция «горожан» однозначна – они хотят видеть его в своих рядах, когда сезон в Бразилии будет завершен.
Стоит ли Кайки заплаченных за него денег?
Вновь-таки, по неофициальной информации, «Манчестер Сити» сразу же заплатил за Кайки 10 миллионов евро – немалая сумма, как за 17-летнего тинейджера, да еще и в эпоху коронавирусного кризиса, больно ударившего по всему мировому футболу. Впрочем, в будущем за счет бонусов сумма трансфера Кайки из «Флуминенсе» в «Манчестер Сити» может и вовсе вырасти до 25 миллионов евро, а потому в перспективе стоит оценивать именно эту цифру.
Безусловно, конкурировать за Кайки с «Сити», который организовал столь масштабную по нынешним временам и условиям сделку по подписанию юниора с минимумом матчей на профессиональном уровне (пока таковых на счету таланта только 9, в которых он отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом), «Шахтер» не мог. Недавно помощник директора по футболу «горняков» Дарио Срны итальянец Карло Николини в интервью рассказал, что зимой у донецкого клуба был лимит на трансферы, по условиям которого ни одна сделка не должна была превышать 20 миллионов евро. К слову, по этой же причине «Шахтеру» не удалось купить таланта «Палмейраса» Габриэла Верона.
Что касается инвестиций «Манчестер Сити», то здесь стоит уточнять, что юридически контракт Кайки будет принадлежать не непосредственно английскому клубу, а его материнской структуре City Football Group, в состав которой входят десять профессиональных мужских клубов на пяти континентах. Стало быть, в любой из моментов Кайки может легко переведен из «Сити» в условный «Труа» или «Жирону», по причине чего мотивации отдаваться на тренировках на полную у бразильца должно хватать.
Более того, финансовые условия трансфера Кайки устроены таким образом, что основная часть инвестиций предусмотрена в виде бонусов, а потому начальная сумма в 10 миллионов евро вряд ли станет серьезным уроном для экономики City Football Group и ее флагмана в лице «Манчестер Сити». Для сравнения, «Реал» в свое время заплатил «Фламенго» около 45 миллионов евро за Винисиуса Жуниора, который пребывал в том же возрасте, что и ныне Кайки. Да, «бланкос» брали игрока, который был больше интегрирован во взрослый футбол, но ведь и суммы стартовых инвестиций топ-клубов Европы в талантов отличаются в четыре с половиной раза. Именно поэтому подавляющее большинство британских аналитиков сходятся во мнении, что, купив Кайки, «Манчестер Сити» провернул весьма выгодную для себя сделку.
Алексей Сливченко, Sport.ua
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