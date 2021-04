Новый Неймар для Ман Сити. Кто такой Кайки, за которого боролся и Шахтер

На прошлой неделе наконец-то завершилась трансферная сага по переходу юного воспитанника и таланта «Флуминенсе» Кайки в «Манчестер Сити». О том, что англичане выиграли борьбу за 17-летнего бомбардира стало ясно еще пару месяцев назад, но длительный период времени стороны утрясали между собой детали перехода, из-за чего официальное подтверждение появилось лишь 23 апреля. Ныне известно, что к «Манчестер Сити» Кайки присоединится после завершения сезона в Бразилии, то есть в начале следующего календарного года, когда ему будет уже 18 лет. По неофициальной информации за таланта «горожане» заплатили 10 миллионов евро, а еще в договоре прописан ряд бонусных выплат, за счет которых сумма сделки в будущем может вырасти.

Кто же такой Кайки, что в нем особенного, и какое будущее ждет этого футболиста в европейском футболе?

Новый Неймар

Вполне естественно, что в стране с таким количеством звезд футбола, которой является Бразилия, каждого нового талантливого мальчишку с юных лет начинают сравнивать с кем-то из легендарных предшественников. Кайки не является исключением, ведь бразильские специалисты и журналисты называют его не иначе, как «новый Неймар». Что правда, другие предпочитают уточнять, говоря, что новобранец «Манчестер Сити», скорее, «левоногий Неймар», потому как, в отличие от своего более звездного соотечественника, воспитанник академии «Флуминенсе» левша.

На самом деле, сравнение с Неймаром чисто в игровом плане действительно выглядит оправданным. Кайки – это невероятно техничный игрок, который любит диктовать сопернику темп игры, и это ему блестяще удается за счет отменной скорости.

«Кайки – футболист, который невероятно выделяется своими техническими качествами, особенно в том, что касается игры один в один. Кроме этого, можно отмечать его хладнокровие в завершающей фазе атак. Он очень умен, постоянно ищет свободные зоны и умеет не только забивать, но и ассистировать партнерам. Также стоит выделять его победоносный соревновательный менталитет, который невероятно важен для игры на топ-уровне. Его стойкость развивалась по мере того, как он взрослел и учился справляться с невзгодами», - охарактеризовал новобранца «Манчестер Сити» тренер «Флуминенсе» U-17 Гильерме Торрес.

В детстве Кайки действительно столкнулся с рядом сложностей, которые закалили его характер и, очевидно, помогли стать успешным впоследствии…

Удар по мечте

В 8-летнем возрасте Кайки пережил самый настоящий удар по собственной мечте – стать игроком футзальной команды «Флуминенсе». Мальчик ощущал, что обладает хорошими умениями в обращении с мячом, а потому пожелал поступить в соответствующую его возрасту футзальную команду «трехцветных», но провалил вступительные тесты.

После этой неудачи Кайки был раздавлен, и не хотел больше думать о карьере футзалиста. На помощь сыну пришел его отец, который сумел найти мотивацию, чтобы его талантливый ребенок не бросал любимое занятие. В итоге Кайки пошел играть в футзальную команду «Мангейры» - общества, которое в Бразилии славится вовсе не успехами в вопросе воспитания футзалистов или футболистов, а своей школой самбы, которая считается одной из наиболее ярких в стране.

По иронии судьбы, именно в рядах «Мангейры» спустя пару лет скауты молодежных команд «Флуминенсе» и заприметили талантливого мальчишку, благодаря чему Кайки все-таки воплотил мечту – стать частью этого славного клуба. Что правда, мальчик, как и многие его звездные земляки-предшественники, сменил футзал на большой футбол.

К слову, почти каждый свой гол до нынешнего дня Кайки отмечает прикладыванием пальцев к области лица между носом и губами. Таким образом, молодой бразилец изображает усы, чем отдает дань уважения своему отцу, который практически всю жизнь носит этот мужской атрибут и сыграл ключевую роль в становлении характера Кайки, а также его стремлении покорить главные вершины футбола.



ФК Флуминенсе. Кайки

Жемчужина золотого поколения Флуминенсе

Бразильский «Флуминенсе» считается одним из наиболее успешных клубов страны с точки зрения воспитания талантливых футболистов, с дальнейшей перепродажей их в более богатые и сильные клубы, преимущественно Европы. Ныне на слуху у всех имена Марсело из «Реала», Фабиньо из «Ливерпуля» и многих других успешных воспитанников «трехцветных», но в Бразилии мало кто сомневается, что вскоре к когорте таковых можно будет относить и Кайки.

Дело в том, что юношескую команду «Флуминенсе», составленную из футболистов 2003 года рождения, называют «поколением мечты». Здесь действительно есть ряд ярких молодых талантов, таких как Метиньо, Артур Вендерроски, Жоау Нету, Матеус Мартинс и другие. Но ключевой фигурой среди них все-таки является Кайки, который способен сыграть на любой позиции в атаке, но в схеме 4-3-3 предпочитает действовать в зоне правого флангового нападающего.

Новобранцу «Манчестер Сити» удалось сверкнуть в минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии U-17, который «Флуминенсе» выиграл, а Кайки с 12 забитыми мячами в активе стал в нем лучшим бомбардиром. А еще молодой футболист помог «трехцветным» добраться до финала Кубка Бразилии среди команд в возрасте до 17 лет, где, что правда, отпраздновать победу «Флу» не смог.



Instagram. Кайки празднует победу «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии U-17.

Неудивительно, что в начале нынешнего года авторитетный портал Football Talent Scout признал Кайки лучшим молодым талантом мирового футбола по итогам 2020 года среди игроков в возрасте до 17 лет.

Fluminense's Kayky is our Wonderkid of the Year 2020!



The best U-17 player in world football by @FTalentScout fans!



Congratulations, @kaykysc2k! 🥇 pic.twitter.com/hF7PvTxy7j