Надежда умирает последней. Неймар запланировал возвращение в Европу

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар все еще хочет вернуться в европейский футбол, сообщает El Nacinonal. П

о информации источника, 32-летний футболист рассматривает следующие полгода, которые он проведет в «Сантосе», как шанс показать, что он все еще может выступать на самом высоком уровне.

Неймар мечтает вернуться в «Барселону», хоть уже и получал отказы в прошлые трансферные окна. Окружение бразильца утверждает, что он полностью сконцентрирован на своем здоровье и избегании новых травм.

Ранее сообщалось о том, что стала известна зарплата Ямала в «Барселоне» после нового контракта.