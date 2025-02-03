Надежда умирает последней. Неймар запланировал возвращение в Европу
Звездный бразилец хочет вновь играть за «Барселону»
Бразильский вингер «Сантоса» Неймар все еще хочет вернуться в европейский футбол, сообщает El Nacinonal. П
о информации источника, 32-летний футболист рассматривает следующие полгода, которые он проведет в «Сантосе», как шанс показать, что он все еще может выступать на самом высоком уровне.
Неймар мечтает вернуться в «Барселону», хоть уже и получал отказы в прошлые трансферные окна. Окружение бразильца утверждает, что он полностью сконцентрирован на своем здоровье и избегании новых травм.
Ранее сообщалось о том, что стала известна зарплата Ямала в «Барселоне» после нового контракта.
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