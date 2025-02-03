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  4. Надежда умирает последней. Неймар запланировал возвращение в Европу
Испания
03 февраля 2025, 10:05 |
732
0

Надежда умирает последней. Неймар запланировал возвращение в Европу

Звездный бразилец хочет вновь играть за «Барселону»

03 февраля 2025, 10:05 |
732
0
Надежда умирает последней. Неймар запланировал возвращение в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар все еще хочет вернуться в европейский футбол, сообщает El Nacinonal. П

о информации источника, 32-летний футболист рассматривает следующие полгода, которые он проведет в «Сантосе», как шанс показать, что он все еще может выступать на самом высоком уровне.

Неймар мечтает вернуться в «Барселону», хоть уже и получал отказы в прошлые трансферные окна. Окружение бразильца утверждает, что он полностью сконцентрирован на своем здоровье и избегании новых травм.

Ранее сообщалось о том, что стала известна зарплата Ямала в «Барселоне» после нового контракта.

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Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги Барселона
Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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