Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал в ближайшее время подпишет новый контракт с каталонским клубом.

Ямал готовится заключить с каталонцами первый взрослый контракт, когда летом 2025 года ему исполнится 18 лет. Молодого таланта ждет большой прирост в зарплате. По новому контракту Ламин будет зарабатывать 7-8 миллионов евро в год. Сейчас его годовая зарплата в каталонском клубе составляет 420 тысяч евро.

В этом сезоне Ямал на клубном уровне провел 28 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 18 ассистов. Ранее футбольный болельщик провел мини-экскурсию по местам, где рос звездный футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал.