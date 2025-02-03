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Испания
03 февраля 2025, 05:15 |
585
1

Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта

В ближайшее время испанец подпишет с каталонцами новый контракт

03 февраля 2025, 05:15 |
585
1
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал в ближайшее время подпишет новый контракт с каталонским клубом.

Ямал готовится заключить с каталонцами первый взрослый контракт, когда летом 2025 года ему исполнится 18 лет. Молодого таланта ждет большой прирост в зарплате. По новому контракту Ламин будет зарабатывать 7-8 миллионов евро в год. Сейчас его годовая зарплата в каталонском клубе составляет 420 тысяч евро.

В этом сезоне Ямал на клубном уровне провел 28 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 18 ассистов. Ранее футбольный болельщик провел мини-экскурсию по местам, где рос звездный футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал.

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Ламин Ямал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона продление контракта финансы
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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