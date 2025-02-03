Спортдир Александрии назвал только один клуб, предлагавший купить Калюжного

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько прокомментировал слухи вокруг украинского полузащитника «горожан» Ивана Калюжного.

– Иван Андреевич, в СМИ появилась информация, что Иван Калюжный может покинуть «Александрию» уже этой зимой. В частности, сообщалось об интересе «Герты» и «Металлиста 1925». Можете опровергнуть или подтвердить эту информацию?

– Относительно «Герты» – никто из немецкого клуба с нами не связывался. Контактировали ли с игроком или его агентами? Не знаю. Возможно, эта информация просто не дошла до нас.

– То есть, вы подтверждаете, что никаких переговоров с «Гертой» не осуществлялось?

– Да, никаких.

– Откуда вообще появилась эта информация?

– Насколько мне известно, один из украинских журналистов написал эту информацию, она попала в СМИ, но больше никакой конкретики не было. Подчеркну, никто из «Герты» не обращался ни в клуб, ни к менеджменту, ни к президенту.

– А относительно «Металлиста 1925»?

– Примерно такая же ситуация. Возможно, кто-то и контактировал с игроком или его агентом, но никаких официальных переговоров между клубами не было.

– Были ли официальные предложения по Калюжному?

– Единственный официальный запрос по Калюжному был от английского «Плимута».

– Это было конкретное предложение или только предварительные переговоры?

– Конкретное предложение, мы его рассмотрели, начали общаться, но в итоге стороны не пришли к согласию. На сегодня вопрос перехода Калюжного в «Плимут» закрыт.

– Кроме «Плимута», звучала информация об интересе «Шахтера». Был ли контакт с ними?

– Нет, «Шахтер» не обращался ни официально, ни неофициально, ни устно, ни письменно. Все остальное – это разговоры, которые, возможно, инициировали агенты или другие заинтересованные лица. После вызова Ивана в сборную Украины его имя стало более хайповым, что является нормальной ситуацией. Это обычная история, когда человек немного засветился и начинают сразу вокруг него кружить разные слухи. Повторюсь, что никакой конкретики кроме «Плимута» у нас не было.

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро, а его контракт с нынешним клубом действует до лета 2025 года.