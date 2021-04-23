ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити завершил трансфер Кайки, которого хотел Шахтер

Лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» объявил о завершении трансфера 17-летнего форварда «Флуминенсе» Кайки, интерес к которому приписывали «Шахтеру».

Сообщается, что остаток бразильского сезона Кайки проведет в рядах «Флуминенсе», после чего присоединится к своему новому клубу. Таким образом, форвард прибудет в Англию в начале следующего календарного года.

Ранее сообщалось, что за Кайки «Манчестер Сити» заплатил 10 миллионов евро, а также прописал для «Флуминенсе» возможность получения бонусных выплат в будущем.