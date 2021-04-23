ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити завершил трансфер Кайки, которого хотел Шахтер

Талантливый бразилец переберется в Англию в начале следующего года

  • 23.04.2021 17:56
  • 485 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити завершил трансфер Кайки, которого хотел Шахтер
© ФК Флуминенсе. Кайки

Лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» объявил о завершении трансфера 17-летнего форварда «Флуминенсе» Кайки, интерес к которому приписывали «Шахтеру».

Сообщается, что остаток бразильского сезона Кайки проведет в рядах «Флуминенсе», после чего присоединится к своему новому клубу. Таким образом, форвард прибудет в Англию в начале следующего календарного года.

Ранее сообщалось, что за Кайки «Манчестер Сити» заплатил 10 миллионов евро, а также прописал для «Флуминенсе» возможность получения бонусных выплат в будущем.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Манчестер Сити

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности