«Он это заслужил». Экс-вратарь Реала высказался о ситуации Лунина

Бывший вратарь мадридского «Реала» Кико Касилья высказался о ситуации голкипера национальной сборной Украины Андрея Лунина в составе «сливочных»:

«Быть запасным голкипером в «Реале» непросто. Когда Куртуа и Кепа были травмированы, он провел выдающийся сезон. Большая часть прошлой Лиги чемпионов была пройдена благодаря ему. Он сыграл решающие моменты.

Лунин заслужил право решать, когда ему уходить, а когда оставаться. Он заслужили право уйти или принять это. Даже если ты знаешь, кто является первым номером. Тебе придется выбирать. Лучшее, что могло с ним произойти, это заслужить уважение».