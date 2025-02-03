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  4. «Он это заслужил». Экс-вратарь Реала высказался о ситуации Лунина
Испания
03 февраля 2025, 08:46 |
1930
0

«Он это заслужил». Экс-вратарь Реала высказался о ситуации Лунина

Кико Касилья считает, что Андрей может сам решать, оставаться ли в «Реале»

03 февраля 2025, 08:46 |
1930
0
«Он это заслужил». Экс-вратарь Реала высказался о ситуации Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший вратарь мадридского «Реала» Кико Касилья высказался о ситуации голкипера национальной сборной Украины Андрея Лунина в составе «сливочных»:

«Быть запасным голкипером в «Реале» непросто. Когда Куртуа и Кепа были травмированы, он провел выдающийся сезон. Большая часть прошлой Лиги чемпионов была пройдена благодаря ему. Он сыграл решающие моменты.

Лунин заслужил право решать, когда ему уходить, а когда оставаться. Он заслужили право уйти или принять это. Даже если ты знаешь, кто является первым номером. Тебе придется выбирать. Лучшее, что могло с ним произойти, это заслужить уважение».

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Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кико Касилья
Дмитро Вус Источник: AS
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