Легендарный игрок Реала продолжит карьеру в чемпионате Мексики

38-летний испанский защитник Серхио Рамос определился с клубом, где продолжит свою карьеру – будет выступать в чемпионате Мексики.

Бывший футболист мадридского «Реала» договорился о сотрудничестве с «Монтерреем». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира:

«Переход Рамоса в мексиканский «Монтеррей» находится на финальной стадии. Защитник присоединится к новому клубу на правах свободного агента. Детали контракта: один год, зарплата четыре млн евро и бонусы», – написал журналист в социальных сетях.

Сезон 2023/24 испанец провел в «Севилье», где сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Большую часть своей карьеры Рамос посвятил «Реалу» (16 сезонов).

«Монтеррей» занимает пятое место в чемпионате Мексики – в активе клуба 31 балл. Отставание от лидера составляет 11 очков, сыграно 17 туров.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы продолжит карьеру в турецком клубе.