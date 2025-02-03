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Трансферы
03 февраля 2025, 09:45 | Обновлено 03 февраля 2025, 09:46
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Легендарный игрок Реала продолжит карьеру в чемпионате Мексики

Серхио Рамос будет выступать за «Монтеррей»

03 февраля 2025, 09:45 | Обновлено 03 февраля 2025, 09:46
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Легендарный игрок Реала продолжит карьеру в чемпионате Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

38-летний испанский защитник Серхио Рамос определился с клубом, где продолжит свою карьеру – будет выступать в чемпионате Мексики.

Бывший футболист мадридского «Реала» договорился о сотрудничестве с «Монтерреем». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира:

«Переход Рамоса в мексиканский «Монтеррей» находится на финальной стадии. Защитник присоединится к новому клубу на правах свободного агента. Детали контракта: один год, зарплата четыре млн евро и бонусы», – написал журналист в социальных сетях.

Сезон 2023/24 испанец провел в «Севилье», где сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Большую часть своей карьеры Рамос посвятил «Реалу» (16 сезонов).

«Монтеррей» занимает пятое место в чемпионате Мексики – в активе клуба 31 балл. Отставание от лидера составляет 11 очков, сыграно 17 туров.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы продолжит карьеру в турецком клубе.

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чемпионат Мексики по футболу Монтеррей Серхио Рамос Реал Мадрид трансферы Николо Скира
Микола Титюк Источник: Николо Скира
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