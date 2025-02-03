«Закарпатский Эскобар». Алиев отреагировал на наркоскандал Кополовца
Бывший полузащитник «Динамо» верит, что с Михаилом все будет хорошо
Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев высказался известного украинского экс-футболиста Михаила Кополовца, который недавно попал в наркоскандал:
«Хочу сказать за Мишаньку Кополовца. Ну сейчас он для меня стал Миша Эскобар, закарпатский Эскобар. Он в нашей команде на Львов Cup, который во Львове вскоре пройдет с 8 до 9-го числа. Я думаю, что мы выиграем. У Мишани бабла немерено, Мишка Эскобар все «порешает».
Еще раз вам хочу сказать: Мишаня никогда в жизни не употреблял и не употребляет, и всегда относился к наркотикам противоположно. Так что с Мишкой все хорошо. Не пишите всякую гадость, не пишите всякую хе*ню, бл**ь. Я с ним только что созванивался, только что общался. С ним все хорошо: сидит и отдыхает, готовится к моему дню рождения».
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