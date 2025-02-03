Арсенал уничтожил МС, Ястремская проиграла финал, обмен Дончича и Дэвиса
Главные новости за 2 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 февраля.
1A. Чемпион в нокауте. Арсенал уничтожил Манчестер Сити
Пять мячей в ворота команды Хосепа Гвардиолы не мог ожидать никто
1B. Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Артем Довбик появился на поле во втором тайме и ничем не запомнился
1C. Огненное спасение в концовке. Милан и Интер сыграли вничью в дерби
Стефан де Врей спас свою команду от 4 поражение в миланском дерби за сезон
2. ОФИЦИАЛЬНО. Рэшфорд перешел в клуб-участник плей-офф Лиги чемпионов
«Астон Вилла» арендовала звезду «Манчестер Юнайтед»
3A. Известны условия соглашения. Защитник Динамо перейдет в испанский клуб
Максим Дячук станет игроком «Сарагосы»
3B. Дело не в предложении. Шахтер отказался от трансфера бразильца из АПЛ
Луис Гильерме не присоединится к донецкому коллективу
3C. Совет от агентов. Динамо подпишет вингера-легионера
Салифу Сума усилит киевский клуб
3D. Предложение сделано. Шахтер может усилиться молодым бразильским форвардом
Кауа Элиас может присоединиться к донецкому клубу
4A. Тунис – Украина – 2:2. Овчаренко разгромил Дугаза и сохранил шансы
Александр в двух сетах одолел Азиза в четвертой игре матчевого противостояния Кубка Дэвиса
4B. Снигур дожала 108-ю ракетку и вышла в основу турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
Дарья в двух сетах переиграла Анку Тодони в финале квалификации
4C. Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Даяна в трех сетах проиграла Екатерине Александровой в финале пятисотника
4D. Тунис – Украина – 3:2. Сачко поплыл после дождя. Сине-желтые проиграли
Виталий в двух сетах проиграл матч Мозу Эшарги, противостояние Кубка Дэвиса завершено
4E. Неудачный день финалов. Сестры Киченок не сумели завоевать трофей в Линце
Людмила и Надежда проиграли тандему Бабош / Стефани на решающем супертай-брейке
5A. Красюк признался, что Усик может подраться с легендарным украинцем
Промоутер ожидает возвращения Владимира Кличко
5B. Три нокдауна за раунд. Черкашин одержал досрочную победу в США
Украинский боксер, выступающий за Польшу, одержал 26 побед в карьере
5C. Бой года? Бенавидес одолел Морреля в зрелищном противостоянии
Американец побывал в нокдауне, но победил судейским решением
6. ОФИЦИАЛЬНО. Лука Дончич в Лейкерс, а Энтони Дэвис в Далласе
В НБА подтвердили обмен звездными игроками
7. Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
В решающем матче Дания уверенно переиграла Хорватию со счетом 32:26
8A. ЧЕ-2025. Женская сборная Украины финишировала восьмой в эстафете
Украинки проиграли лидерам 2 минуты и 39 секунд
8B. ЧЕ-2025. Среди лидеров не удержались. Украина стала восьмой в эстафете
Команда дважды отправлялась на штрафной круг
9. Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Александр Шаповалов решил получать образование
10A. Лондонский хаос: в чем причины катастрофического падения Тоттенхэма?
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10C. Бенавидес перебил и Моррелля. Дальше – разве что абсолют
И этот оппонент ничего не сделал с американцем
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