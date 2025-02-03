Арсенал уничтожил МС, Ястремская проиграла финал, обмен Дончича и Дэвиса

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 февраля.

1A. Чемпион в нокауте. Арсенал уничтожил Манчестер Сити

Пять мячей в ворота команды Хосепа Гвардиолы не мог ожидать никто

1B. Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи

Артем Довбик появился на поле во втором тайме и ничем не запомнился

1C. Огненное спасение в концовке. Милан и Интер сыграли вничью в дерби

Стефан де Врей спас свою команду от 4 поражение в миланском дерби за сезон

2. ОФИЦИАЛЬНО. Рэшфорд перешел в клуб-участник плей-офф Лиги чемпионов

«Астон Вилла» арендовала звезду «Манчестер Юнайтед»

3A. Известны условия соглашения. Защитник Динамо перейдет в испанский клуб

Максим Дячук станет игроком «Сарагосы»

3B. Дело не в предложении. Шахтер отказался от трансфера бразильца из АПЛ

Луис Гильерме не присоединится к донецкому коллективу

3C. Совет от агентов. Динамо подпишет вингера-легионера

Салифу Сума усилит киевский клуб

3D. Предложение сделано. Шахтер может усилиться молодым бразильским форвардом

Кауа Элиас может присоединиться к донецкому клубу

4A. Тунис – Украина – 2:2. Овчаренко разгромил Дугаза и сохранил шансы

Александр в двух сетах одолел Азиза в четвертой игре матчевого противостояния Кубка Дэвиса

4B. Снигур дожала 108-ю ракетку и вышла в основу турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

Дарья в двух сетах переиграла Анку Тодони в финале квалификации

4C. Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце

Даяна в трех сетах проиграла Екатерине Александровой в финале пятисотника

4D. Тунис – Украина – 3:2. Сачко поплыл после дождя. Сине-желтые проиграли

Виталий в двух сетах проиграл матч Мозу Эшарги, противостояние Кубка Дэвиса завершено

4E. Неудачный день финалов. Сестры Киченок не сумели завоевать трофей в Линце

Людмила и Надежда проиграли тандему Бабош / Стефани на решающем супертай-брейке

5A. Красюк признался, что Усик может подраться с легендарным украинцем

Промоутер ожидает возвращения Владимира Кличко

5B. Три нокдауна за раунд. Черкашин одержал досрочную победу в США

Украинский боксер, выступающий за Польшу, одержал 26 побед в карьере

5C. Бой года? Бенавидес одолел Морреля в зрелищном противостоянии

Американец побывал в нокдауне, но победил судейским решением

6. ОФИЦИАЛЬНО. Лука Дончич в Лейкерс, а Энтони Дэвис в Далласе

В НБА подтвердили обмен звездными игроками

7. Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин

В решающем матче Дания уверенно переиграла Хорватию со счетом 32:26

8A. ЧЕ-2025. Женская сборная Украины финишировала восьмой в эстафете

Украинки проиграли лидерам 2 минуты и 39 секунд

8B. ЧЕ-2025. Среди лидеров не удержались. Украина стала восьмой в эстафете

Команда дважды отправлялась на штрафной круг

9. Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним

Александр Шаповалов решил получать образование

10A. Лондонский хаос: в чем причины катастрофического падения Тоттенхэма?

Разбираемся в проблемах «шпор»

10B. Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды

Алексей Сливченко уверен: как и в случае с Сиканом, решение «горняков» правильное, но запоздалое

10C. Бенавидес перебил и Моррелля. Дальше – разве что абсолют

И этот оппонент ничего не сделал с американцем