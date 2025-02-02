Тунис – Украина – 2:2. Овчаренко разгромил Дугаза и сохранил шансы
Александр в двух сетах одолел Азиза в четвертой игре матчевого противостояния Кубка Дэвиса
2 февраля продолжается матчевое противостояние плей-офф Кубка Дэвиса между сборными Туниса и Украины за место в Первой Мировой группе.
В четвертой игре на корт вышли Азиз Дугаз (АТР 227) и Александр Овчаренко (АТР 311). Украинец одержал победу в двух сетах за 1 час и 35 минут.
Кубок Дэвиса. Тунис – Украина. Хард
2 февраля. Четвертый матч
Азиз Дугаз – Александр Овчаренко – 2:6, 2:6
Это было вторая встреча соперников. Овчаренко впервые одолел Дугаза.
Азиз и Александр – первые ракетки своих сборных. Благодаря этой победе Овчаренко сравнял общий счет противостояния (2:2) и сохранил шансы сине-желтых на победу.
Все решится пятой игре. На последний матч заявлены Моз Эшарги и Виталий Сачко.
Тунис – Украина – 2:2
- Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6
- Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2
- Азиз Дугаз / Азиз Уакаа – Алексей Крутых / Виталий Сачко – 6:3, 6:4
- Азиз Дугаз – Александр Овчаренко – 2:6, 2:6
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