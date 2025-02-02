Тунис – Украина – 2:2. Овчаренко разгромил Дугаза и сохранил шансы

2 февраля продолжается матчевое противостояние плей-офф Кубка Дэвиса между сборными Туниса и Украины за место в Первой Мировой группе.

В четвертой игре на корт вышли Азиз Дугаз (АТР 227) и Александр Овчаренко (АТР 311). Украинец одержал победу в двух сетах за 1 час и 35 минут.

Кубок Дэвиса. Тунис – Украина. Хард

2 февраля. Четвертый матч

Азиз Дугаз – Александр Овчаренко – 2:6, 2:6

Это было вторая встреча соперников. Овчаренко впервые одолел Дугаза.

Азиз и Александр – первые ракетки своих сборных. Благодаря этой победе Овчаренко сравнял общий счет противостояния (2:2) и сохранил шансы сине-желтых на победу.

Все решится пятой игре. На последний матч заявлены Моз Эшарги и Виталий Сачко.

Тунис – Украина – 2:2