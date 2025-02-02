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  4. Тунис – Украина – 2:2. Овчаренко разгромил Дугаза и сохранил шансы
Кубок Дэвиса
02 февраля 2025, 13:59 | Обновлено 02 февраля 2025, 14:05
1747
2

Тунис – Украина – 2:2. Овчаренко разгромил Дугаза и сохранил шансы

Александр в двух сетах одолел Азиза в четвертой игре матчевого противостояния Кубка Дэвиса

02 февраля 2025, 13:59 | Обновлено 02 февраля 2025, 14:05
1747
2
Тунис – Украина – 2:2. Овчаренко разгромил Дугаза и сохранил шансы
ФТУ. Александр Овчаренко

2 февраля продолжается матчевое противостояние плей-офф Кубка Дэвиса между сборными Туниса и Украины за место в Первой Мировой группе.

В четвертой игре на корт вышли Азиз Дугаз (АТР 227) и Александр Овчаренко (АТР 311). Украинец одержал победу в двух сетах за 1 час и 35 минут.

Кубок Дэвиса. Тунис – Украина. Хард

2 февраля. Четвертый матч

Азиз Дугаз – Александр Овчаренко – 2:6, 2:6

Это было вторая встреча соперников. Овчаренко впервые одолел Дугаза.

Азиз и Александр – первые ракетки своих сборных. Благодаря этой победе Овчаренко сравнял общий счет противостояния (2:2) и сохранил шансы сине-желтых на победу.

Все решится пятой игре. На последний матч заявлены Моз Эшарги и Виталий Сачко.

Тунис – Украина – 2:2

  • Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6
  • Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2
  • Азиз Дугаз / Азиз Уакаа – Алексей Крутых / Виталий Сачко – 6:3, 6:4
  • Азиз Дугаз Александр Овчаренко – 2:6, 2:6

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Азиз Дугаз Александр Овчаренко сборная Украины по теннису сборная Туниса по теннису Тунис - Украина Кубок Дэвиса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ivankondrat96
Закрутили інтригу... Тепер вся надія на Сачко. Як то кажуть, тримаємо кулаки
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Андрій Заліщук
Є шанси...тьфу-тьфу
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