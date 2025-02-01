Тунис – Украина – 2:1. Крутых и Сачко проиграли в паре. Идет дождь
Алексей и Виталий в двух сетах уступили Азизу Дугазу и Азизу Уакее
1 февраля продолжается матчевое противостояние Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе между сборными Туниса и Украины.
В первом поединке второго игрового дня состоялся парный матч. Украинский тандем Алексей Крутых и Виталий Сачко в двух сетах уступили дуэту соперников Азизу Дугазу и Азизу Уакее за 1 час и 19 минут.
Кубок Дэвиса. Тунис – Украина. Хард
1 февраля. Третий матч
Азиз Дугаз / Азиз Уакаа – Алексей Крутых / Виталий Сачко – 6:3, 6:4
Из-за этого поражения Украина позволила Тунису выйти вперед. Сине-желтые проигрывают со счетом 1:2.
Следующими на корт должны выйти Азиз Дугаз и Александр Овчаренко.
Сине-желтым для победы необходимо выиграть оставшиеся два матча одиночного разряда, чтобы добыть общую победу. В случае хотя бы одного поражение, наша команда проиграет, поскольку для виктории необходимо набрать 3 очка.
Сейчас в Тунисе идет дождь. Четвертая игра противостояния между Дугазом и Овчаренко пока не началась.
Тунис – Украина – 2:1
- Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6
- Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2
- Азиз Дугаз / Азиз Уакаа – Алексей Крутых / Виталий Сачко – 6:3, 6:4
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