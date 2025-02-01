Тунис – Украина – 2:1. Крутых и Сачко проиграли в паре. Идет дождь

1 февраля продолжается матчевое противостояние Кубка Дэвиса за место в Первой Мировой группе между сборными Туниса и Украины.

В первом поединке второго игрового дня состоялся парный матч. Украинский тандем Алексей Крутых и Виталий Сачко в двух сетах уступили дуэту соперников Азизу Дугазу и Азизу Уакее за 1 час и 19 минут.

Кубок Дэвиса. Тунис – Украина. Хард

1 февраля. Третий матч

Азиз Дугаз / Азиз Уакаа – Алексей Крутых / Виталий Сачко – 6:3, 6:4

Из-за этого поражения Украина позволила Тунису выйти вперед. Сине-желтые проигрывают со счетом 1:2.

Следующими на корт должны выйти Азиз Дугаз и Александр Овчаренко.

Сине-желтым для победы необходимо выиграть оставшиеся два матча одиночного разряда, чтобы добыть общую победу. В случае хотя бы одного поражение, наша команда проиграет, поскольку для виктории необходимо набрать 3 очка.

Сейчас в Тунисе идет дождь. Четвертая игра противостояния между Дугазом и Овчаренко пока не началась.

Тунис – Украина – 2:1

Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6

Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2

Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2 Азиз Дугаз / Азиз Уакаа – Алексей Крутых / Виталий Сачко – 6:3, 6:4

ФТУ. Алексей Крутых и Виталий Сачко

ФТУ. Виталий Сачко

ФТУ. Алексей Крутых