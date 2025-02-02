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  4. Снигур дожала 108-ю ракетку и вышла в основу турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
WTA
02 февраля 2025, 14:42 | Обновлено 02 февраля 2025, 15:36
527
4

Снигур дожала 108-ю ракетку и вышла в основу турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

Дарья в двух сетах переиграла Анку Тодони в финале квалификации

02 февраля 2025, 14:42 | Обновлено 02 февраля 2025, 15:36
527
4
Снигур дожала 108-ю ракетку и вышла в основу турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) вышла в основную сетку турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В финале квалификации украинка в двух сетах одолела Анку Тодони (Румыния, WTA 108) за 1 час и 47 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Квалификация

Дарья Снигур (Украина) [8] – Анка Тодони (Румыния) [8] – 7:6 (7:3), 6:4

В первой партии украинка проигрывала 2:5, но сумела перевести игру на тай-брейк, по пути отыграв 3 сет-поинта: один на приеме в 9-м гейме и два на подаче в 12-м. Во втором сете Снигур дважды уступала с брейком, однако снова оформила камбек и закрыла за собой поединок.

Это была первая встреча соперниц. Оппонентка Дарьи в 1-м раунде основной сетки будет известна позже.

Снигур на старте отбора прошла представительницу Швейцарии Сюзан Бандекки (WTA 199). В 2025 году Дарья провела уже 7 матчей, на ее счету 5 побед.

В основе Клуж-Напоки также выступит еще одна украинская теннисистка – Ангелина Калинина. Она в 1/16 финала встретится с Еленой-Габриэлой Русе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
Getty Images/Global Images Ukraine. Анка Тодони
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
Getty Images/Global Images Ukraine. Анка Тодони
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
Getty Images/Global Images Ukraine. Анка Тодони
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Дарья Снигур WTA Клуж-Напока Анка Тодони
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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C.Пеклов
Молодець!Після 2-5 у 1 сеті думав все, кирдик,а Дар'я зкамбечила!Успіхів й надалі!
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+6
Олександр Науменко
Перший сет з 2-5, другий з 3-4 і 40-0 на подачі господарки.
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+6
Sashamar
Ну може ж, як до справи візьметься!
  Трохи про інше. У відборі в Абу-Дабі не пройшла жодна безпрапорна (Сонька відправила старшу представницю "Татнефти" нафтопроводом "Дружба, на жаль, тепер молодша одразу в основній сітці). А ще там є цікавинка. Така собі японка Сонобе, яка щойно виграла АО серед дівчат, продовжила переможну серію і вийшла в основу, перемігши двох представниць першої сотні: Баптіст та Букшу. Причому розібралася з кожною за годину. А дівці ледь виповнилось 17. Не знаю, де там в Австралії шукають спадкоємицю Барті, але в Японії спадкоємиця Осаки (при тому що япономать і сама ще далеко не завершила кар'єру) цілком може з'явитися вже зараз.
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+5
Vitaly Kozak
Слід додати, що грала Дарія з господаркою турніру, молодою й амбітною за шаленої підтримки своєї 20-річної землячки трибунами. Важкувато грати, коли трибуни радіють кожному твоєму удару в сітку чи аут.
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+4
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