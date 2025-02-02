Снигур дожала 108-ю ракетку и вышла в основу турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
Дарья в двух сетах переиграла Анку Тодони в финале квалификации
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) вышла в основную сетку турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В финале квалификации украинка в двух сетах одолела Анку Тодони (Румыния, WTA 108) за 1 час и 47 минут.
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Квалификация
Дарья Снигур (Украина) [8] – Анка Тодони (Румыния) [8] – 7:6 (7:3), 6:4
В первой партии украинка проигрывала 2:5, но сумела перевести игру на тай-брейк, по пути отыграв 3 сет-поинта: один на приеме в 9-м гейме и два на подаче в 12-м. Во втором сете Снигур дважды уступала с брейком, однако снова оформила камбек и закрыла за собой поединок.
Это была первая встреча соперниц. Оппонентка Дарьи в 1-м раунде основной сетки будет известна позже.
Снигур на старте отбора прошла представительницу Швейцарии Сюзан Бандекки (WTA 199). В 2025 году Дарья провела уже 7 матчей, на ее счету 5 побед.
В основе Клуж-Напоки также выступит еще одна украинская теннисистка – Ангелина Калинина. Она в 1/16 финала встретится с Еленой-Габриэлой Русе.
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Трохи про інше. У відборі в Абу-Дабі не пройшла жодна безпрапорна (Сонька відправила старшу представницю "Татнефти" нафтопроводом "Дружба, на жаль, тепер молодша одразу в основній сітці). А ще там є цікавинка. Така собі японка Сонобе, яка щойно виграла АО серед дівчат, продовжила переможну серію і вийшла в основу, перемігши двох представниць першої сотні: Баптіст та Букшу. Причому розібралася з кожною за годину. А дівці ледь виповнилось 17. Не знаю, де там в Австралії шукають спадкоємицю Барті, але в Японії спадкоємиця Осаки (при тому що япономать і сама ще далеко не завершила кар'єру) цілком може з'явитися вже зараз.