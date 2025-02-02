Снигур дожала 108-ю ракетку и вышла в основу турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) вышла в основную сетку турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В финале квалификации украинка в двух сетах одолела Анку Тодони (Румыния, WTA 108) за 1 час и 47 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Квалификация

Дарья Снигур (Украина) [8] – Анка Тодони (Румыния) [8] – 7:6 (7:3), 6:4

В первой партии украинка проигрывала 2:5, но сумела перевести игру на тай-брейк, по пути отыграв 3 сет-поинта: один на приеме в 9-м гейме и два на подаче в 12-м. Во втором сете Снигур дважды уступала с брейком, однако снова оформила камбек и закрыла за собой поединок.

Это была первая встреча соперниц. Оппонентка Дарьи в 1-м раунде основной сетки будет известна позже.

Снигур на старте отбора прошла представительницу Швейцарии Сюзан Бандекки (WTA 199). В 2025 году Дарья провела уже 7 матчей, на ее счету 5 побед.

В основе Клуж-Напоки также выступит еще одна украинская теннисистка – Ангелина Калинина. Она в 1/16 финала встретится с Еленой-Габриэлой Русе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Getty Images/Global Images Ukraine. Анка Тодони

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Getty Images/Global Images Ukraine. Анка Тодони

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур