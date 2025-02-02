Совет от агентов. Динамо подпишет вингера-легионера

Гвинейский вингер азербайджанской «Зиры» Салифу Сума станет игроком киевского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 21-летний футболист присоединится к украинскому клубу за сумму от 800 тысяч до 1 миллиона евро. Интересным является тот факт, что игрока обнаружила не селекционная служба. Сума был порекомендован киевскому клубу агентами игрока.

К игроку также проявлял интерес еще один неназванный клуб УПЛ.

В текущем сезоне Салифу Сума провел 23 матча на клубном уровне, забили 4 гола и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 850 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что защитником «Динамо» интересуется французский гранд.