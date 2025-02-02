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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 20:33 | Обновлено 02 февраля 2025, 20:39
2719
7

Совет от агентов. Динамо подпишет вингера-легионера

Салифу Сума усилит киевский клуб

02 февраля 2025, 20:33 | Обновлено 02 февраля 2025, 20:39
2719
7
Совет от агентов. Динамо подпишет вингера-легионера
Зира. Салифу Сума

Гвинейский вингер азербайджанской «Зиры» Салифу Сума станет игроком киевского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 21-летний футболист присоединится к украинскому клубу за сумму от 800 тысяч до 1 миллиона евро. Интересным является тот факт, что игрока обнаружила не селекционная служба. Сума был порекомендован киевскому клубу агентами игрока.

К игроку также проявлял интерес еще один неназванный клуб УПЛ.

В текущем сезоне Салифу Сума провел 23 матча на клубном уровне, забили 4 гола и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 850 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что защитником «Динамо» интересуется французский гранд.

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Динамо Киев Зира трансферы трансферы УПЛ чемпионат Азербайджана по футболу
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Комментарии 7
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Перець
Досить цих советчиков вистачає вже Гереро з вересня не може забити
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+2
Gargantua81
сегодня писали, что он продолжил контракт со своим клубом
Ответить
+2
Boodya
Понабирають по оголошенню, потім баластом висять в клубі
Ответить
+1
ZANREGENT
Кто это?)
Ответить
0
AK.228
Моя ты Зира
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-1
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