Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
За Кауа Элиаса «горняки» предложили очень серьезную сумму отступных
«Шахтер» ведет предметные переговоры с «Флуминенсе» о приобретении 18-летнего центрфорварда Кауа Элиаса.
Журналист Виктор Лесса, который впервые сообщил об интересе «горняков» к молодому таланту «трехцветных», накануне дополнил свою информацию новыми сведениями.
Отмечается, что «Флуминенсе» готовится продать Кауа Элиаса за 17 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов. Также за бразильским клубом останется 10% экономических прав на футболиста.
Переговоры между сторонами, как ожидается, будут завершены в ближайшее время.
Кауа Элиас является воспитанником академии «Флуминенсе». За первую команду клуба он провел 47 официальных матчей (8 голов, 2 ассиста), став в 2023-м обладателем Кубка Либертадорес.
Если Элиас перейдет в «Шахтер» на обозначенных условиях, то его трансфер войдет в топ-3 наиболее дорогостоящих в истории «горняков». На текущий момент самым дорогим приобретением донецкого клуба является Бернард (25 миллионов евро), за которым следуют Педриньо (18 миллионов евро) и Тайсон (15,24 миллионов евро).
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