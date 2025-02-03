Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 09:48 |
624
0

Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории

За Кауа Элиаса «горняки» предложили очень серьезную сумму отступных

03 февраля 2025, 09:48 |
624
0
Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории
instagram.com/kauaelias09

«Шахтер» ведет предметные переговоры с «Флуминенсе» о приобретении 18-летнего центрфорварда Кауа Элиаса.

Журналист Виктор Лесса, который впервые сообщил об интересе «горняков» к молодому таланту «трехцветных», накануне дополнил свою информацию новыми сведениями.

Отмечается, что «Флуминенсе» готовится продать Кауа Элиаса за 17 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов. Также за бразильским клубом останется 10% экономических прав на футболиста.

Переговоры между сторонами, как ожидается, будут завершены в ближайшее время.

Кауа Элиас является воспитанником академии «Флуминенсе». За первую команду клуба он провел 47 официальных матчей (8 голов, 2 ассиста), став в 2023-м обладателем Кубка Либертадорес.

Если Элиас перейдет в «Шахтер» на обозначенных условиях, то его трансфер войдет в топ-3 наиболее дорогостоящих в истории «горняков». На текущий момент самым дорогим приобретением донецкого клуба является Бернард (25 миллионов евро), за которым следуют Педриньо (18 миллионов евро) и Тайсон (15,24 миллионов евро).

По теме:
Легендарный игрок Реала продолжит карьеру в чемпионате Мексики
200 миллионов евро. В Манчестер Сити нашли замены де Брюйне и Уокеру
Спортдир Александрии назвал только один клуб, предлагавший купить Калюжного
Флуминенсе Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
Футбол | 03 февраля 2025, 05:15 1
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта

В ближайшее время испанец подпишет с каталонцами новый контракт

КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
Бокс | 03 февраля 2025, 03:24 0
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»

Промоутер сделал прогноз на бой Дюбуа – Паркер

«Закарпатский Эскобар». Алиев отреагировал на наркоскандал Кополовца
Футбол | 03.02.2025, 08:12
«Закарпатский Эскобар». Алиев отреагировал на наркоскандал Кополовца
«Закарпатский Эскобар». Алиев отреагировал на наркоскандал Кополовца
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Бокс | 02.02.2025, 10:36
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Другие виды | 02.02.2025, 20:49
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex Komnin
У Флуміненсе, мабуть, найкраща школа Бразилії. Багато гравців постачають.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
01.02.2025, 09:01 5
Футбол
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 5
MMA
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
02.02.2025, 10:58 1
Футбол
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
01.02.2025, 23:16
Футбол
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58 1
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем