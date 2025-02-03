Шахтер готов осуществить трансфер, который войдет в топ-3 в его истории

«Шахтер» ведет предметные переговоры с «Флуминенсе» о приобретении 18-летнего центрфорварда Кауа Элиаса.

Журналист Виктор Лесса, который впервые сообщил об интересе «горняков» к молодому таланту «трехцветных», накануне дополнил свою информацию новыми сведениями.

Отмечается, что «Флуминенсе» готовится продать Кауа Элиаса за 17 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов. Также за бразильским клубом останется 10% экономических прав на футболиста.

Переговоры между сторонами, как ожидается, будут завершены в ближайшее время.

Кауа Элиас является воспитанником академии «Флуминенсе». За первую команду клуба он провел 47 официальных матчей (8 голов, 2 ассиста), став в 2023-м обладателем Кубка Либертадорес.

Если Элиас перейдет в «Шахтер» на обозначенных условиях, то его трансфер войдет в топ-3 наиболее дорогостоящих в истории «горняков». На текущий момент самым дорогим приобретением донецкого клуба является Бернард (25 миллионов евро), за которым следуют Педриньо (18 миллионов евро) и Тайсон (15,24 миллионов евро).