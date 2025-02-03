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Англия
03 февраля 2025, 09:20 | Обновлено 03 февраля 2025, 09:21
455
2

Пришли к соглашению. Именитый игрок Челси покинет клуб этой зимой

Бен Чилуэлл остаток сезона проведет в «Кристал Пэлас»

03 февраля 2025, 09:20 | Обновлено 03 февраля 2025, 09:21
455
2
Пришли к соглашению. Именитый игрок Челси покинет клуб этой зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Чилуэлл

«Кристал Пэлас» договорился с «Челси» о аренде английского защитника Бена Чилуэлла, сообщает SkySportDe.

По информации источника, 28-летний футболист 3 февраля пройдет медосмотр.

В текущем сезоне Бен Чилуэлл провел на поле всего 45 минут, при этом не будучи травмированным: игрок просто не нужен главному тренеру «синих» Эцо Мареске. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, присоединялся к лондонскому клубу Бэн за 50 миллионов евро из «Лестера».

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Челси» сменит клуб.

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Бен Чилуэлл трансферы трансферы АПЛ Челси Кристал Пэлас
Данііл Киріяка Источник: Sky Germany
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Saar
Піде на пониження. Надіюсь тимчасове 
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vitaha33
Такий талант загробили...
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