Пришли к соглашению. Именитый игрок Челси покинет клуб этой зимой

«Кристал Пэлас» договорился с «Челси» о аренде английского защитника Бена Чилуэлла, сообщает SkySportDe.

По информации источника, 28-летний футболист 3 февраля пройдет медосмотр.

В текущем сезоне Бен Чилуэлл провел на поле всего 45 минут, при этом не будучи травмированным: игрок просто не нужен главному тренеру «синих» Эцо Мареске. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, присоединялся к лондонскому клубу Бэн за 50 миллионов евро из «Лестера».

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Челси» сменит клуб.