Забавная ситуация. Миколенко уже знает пол своего будущего ребенка
Защитник «Эвертона» с женой случайно узнали, кто у них родится
В конце декабря 2024 года левый защитник английского «Эвертона» и национальной сборной Украины Виталий Миколенко вместе со своей женой Викторией объявил о том, что скоро у них родится ребенок.
Подписчики сразу начали спрашивать у избранницы футболиста о поле малыша и возможности проведения гендер пати (событие, на котором узнают пол ребенка), но Виктория немного разочаровала аудиторию ответом:
«Мы случайно узнали пол ребенка, поэтому решили, что делать гендер пати нет смысла».
ФОТО. Забавная ситуация. Миколенко уже знает пол своего будущего ребенка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жузеп разочарован игрой Джека Грилиша
Фрэнку не понравилось то, что журналист назвал Тайсона бандюком