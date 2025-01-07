В конце декабря 2024 года левый защитник английского «Эвертона» и национальной сборной Украины Виталий Миколенко вместе со своей женой Викторией объявил о том, что скоро у них родится ребенок.

Подписчики сразу начали спрашивать у избранницы футболиста о поле малыша и возможности проведения гендер пати (событие, на котором узнают пол ребенка), но Виктория немного разочаровала аудиторию ответом:

«Мы случайно узнали пол ребенка, поэтому решили, что делать гендер пати нет смысла».

ФОТО. Забавная ситуация. Миколенко уже знает пол своего будущего ребенка