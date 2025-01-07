Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забавная ситуация. Миколенко уже знает пол своего будущего ребенка
Англия
07 января 2025, 13:19 | Обновлено 07 января 2025, 13:46
614
0

Забавная ситуация. Миколенко уже знает пол своего будущего ребенка

Защитник «Эвертона» с женой случайно узнали, кто у них родится

07 января 2025, 13:19 | Обновлено 07 января 2025, 13:46
614
0
Забавная ситуация. Миколенко уже знает пол своего будущего ребенка
Instagram. Виталий и Виктория Миколенко

В конце декабря 2024 года левый защитник английского «Эвертона» и национальной сборной Украины Виталий Миколенко вместе со своей женой Викторией объявил о том, что скоро у них родится ребенок.

Подписчики сразу начали спрашивать у избранницы футболиста о поле малыша и возможности проведения гендер пати (событие, на котором узнают пол ребенка), но Виктория немного разочаровала аудиторию ответом:

«Мы случайно узнали пол ребенка, поэтому решили, что делать гендер пати нет смысла».

ФОТО. Забавная ситуация. Миколенко уже знает пол своего будущего ребенка

По теме:
Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. Она ушла к звезде Ювентуса
ФОТО. Салах остроумно ответил на критику Каррагера
Трагедия Забарного и Ко. Звезда Борнмута получил очень серьезную травму
Виталий Миколенко Виктория Миколенко дети Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Футбол | 07 января 2025, 08:57 6
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории

Жузеп разочарован игрой Джека Грилиша

УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
Бокс | 07 января 2025, 08:19 3
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»

Фрэнку не понравилось то, что журналист назвал Тайсона бандюком

Грузинский талант присоединится к молодежному составу Динамо
Футбол | 06.01.2025, 17:21
Грузинский талант присоединится к молодежному составу Динамо
Грузинский талант присоединится к молодежному составу Динамо
Легенда Ливерпуля пристыдил Трента и Салаха, сравнив с Ван Дейком
Футбол | 07.01.2025, 12:19
Легенда Ливерпуля пристыдил Трента и Салаха, сравнив с Ван Дейком
Легенда Ливерпуля пристыдил Трента и Салаха, сравнив с Ван Дейком
Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде
Теннис | 07.01.2025, 10:40
Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде
Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
06.01.2025, 11:19 26
Футбол
Известный промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение Кличко в бокс
Известный промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение Кличко в бокс
06.01.2025, 04:14
Бокс
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
05.01.2025, 15:54 15
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
06.01.2025, 00:50 4
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
06.01.2025, 06:23 2
Футбол
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
05.01.2025, 08:50 16
Бокс
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
06.01.2025, 10:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем