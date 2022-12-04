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  4. Скупают весь футбольный мир. Владельцы Ман Сити приобрели клуб из Бразилии
Англия
04 декабря 2022, 03:40 |
20
0

Скупают весь футбольный мир. Владельцы Ман Сити приобрели клуб из Бразилии

Руководство ФК «Баия» одобрил продажу 90 процентов акций клуба City Football Group

04 декабря 2022, 03:40 |
20
0
Скупают весь футбольный мир. Владельцы Ман Сити приобрели клуб из Бразилии
Twitter

В субботу, 3 декабря, руководство бразильского клуба «Баия» одобрило продажу 90 процентов акций клуба City Football Group. Решение было принято по итогам голосования.

«Сегодня наши партнеры приняли историческое и демократическое решение, которое приблизило нас к тому, чтобы стать частью крупнейшей и самой новаторской футбольной группы в мире и к новому будущему для нашего дорогого и смелого клуба. Очень приятно, что наш любимый клуб вот-вот присоединится к City Football Group», – сообщил президент клуба Гильерме Беллинтани.

Эмиратский спортивный холдинг, основанный в 2013 году и зарегистрированный в Великобритании, уже владеет «Нью-Йорк Сити» (США) и «Мельбурн Сити» (Австралия), а также инвестирует в команды «Ломмел» (Бельгия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай). К слову, City Football Group также владеет и английским футбольным грандом «Манчестер Сити».

Отметим, что ранее «Ман Сити» подписал 14-летнего игрока «Шеффилда».

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Источник Globoesporte
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