За него сражались гранды. Ман Сити подпишет 14-летнего игрока из Шеффилда

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» достиг договоренности по трансферу юного Кайлана Мидвуда из «Шеффилд Юнайтед».

Кайлану всего 14 лет. В борьбе за вундеркинда «горожане» опередили «Челси», «Ливерпуль», «Лидс» и «Ньюкасл».

Отметим, что Мидвуд выступает за юношеские команды Шеффилда и являлся лучшим игроком команды U-15.

К слову, ранее стало известно, что Пеп Гвардиола продлил соглашение с «Манчестер Сити» еще на 2 года.

Manchester City have agreed to sign U15 Sheffield United top talent Kylan Midwood. 🚨🔵 #MCFC



They have beaten Chelsea, Liverpool, Leeds and Newcastle to the signing. City want to develop and sign the best young British talent and offer pathway to first team football. pic.twitter.com/63wLbFGnvI