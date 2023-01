Бускетс провел 700-ю игру за Барселону. У двух футболистов матчей больше

Испанский хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс провел 700-й матч за каталонский клуб.

В поединке против «Бетиса» (2:2, пен. 4:2) в полуфинале Суперкубка Испании полузащитник вышел на поле на 63-й минуте, заменив Френки де Йонга.

Больше матчей за «Барсу» провели только знаменитый форвард Лионель Месси (778) и Хави (767), который сейчас возглавляет каталонскую команду.

Серхио Бускетс вместе с «Барселоной» трижды выиграл Лигу чемпионов, 8 раз – Ла Лигу, 7 раз – Кубок короля, 6 раз – Суперкубок Испании.

700 - @5sergiob reaches his 700th appearance with @FCBarcelona in all competitions, being the 3rd player to reach this milestone in the Blaugrana's club history after Lionel Messi (778) and Xavi Hernández (767). Legend. pic.twitter.com/uCua0zkAre