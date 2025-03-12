Симеоне удивил заявлением об Анчелотти перед ЛЧ. Карло сказал то же самое

12 марта в Мадриде пройдет ответный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». В первом матче «сливочные» победили 2:1.

Накануне этого матча наставник «Атлетико» Диего Симеоне расхвалил тренера «Реала» Карло Анчелотти.

«Я провел немного времени в Италии, а Карло там родился. Этот жизненный опыт делает нас похожими. Однако очевидно, что Анчелотти гораздо лучший тренер, чем я», – сказал аргентинец.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти расхвалил коуча мадридского «Атлетико» Диего Симеоне перед ответным матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов.