Симеоне удивил заявлением об Анчелотти перед ЛЧ. Карло сказал то же самое
Наставники обеих команд обменялись комплиментами
12 марта в Мадриде пройдет ответный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». В первом матче «сливочные» победили 2:1.
Накануне этого матча наставник «Атлетико» Диего Симеоне расхвалил тренера «Реала» Карло Анчелотти.
«Я провел немного времени в Италии, а Карло там родился. Этот жизненный опыт делает нас похожими. Однако очевидно, что Анчелотти гораздо лучший тренер, чем я», – сказал аргентинец.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти расхвалил коуча мадридского «Атлетико» Диего Симеоне перед ответным матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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