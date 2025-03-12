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  4. Симеоне удивил заявлением об Анчелотти перед ЛЧ. Карло сказал то же самое
Лига чемпионов
12 марта 2025, 19:53 |
981
0

Симеоне удивил заявлением об Анчелотти перед ЛЧ. Карло сказал то же самое

Наставники обеих команд обменялись комплиментами

12 марта 2025, 19:53 |
981
0
Симеоне удивил заявлением об Анчелотти перед ЛЧ. Карло сказал то же самое
Getty Images/Global Images Украина. Диего Симеоне и Карло Анчелотти

12 марта в Мадриде пройдет ответный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». В первом матче «сливочные» победили 2:1.

Накануне этого матча наставник «Атлетико» Диего Симеоне расхвалил тренера «Реала» Карло Анчелотти.

«Я провел немного времени в Италии, а Карло там родился. Этот жизненный опыт делает нас похожими. Однако очевидно, что Анчелотти гораздо лучший тренер, чем я», – сказал аргентинец.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти расхвалил коуча мадридского «Атлетико» Диего Симеоне перед ответным матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Диего Симеоне Карло Анчелотти Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: AS
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