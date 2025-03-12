«Ничего не мог сделать». В Португалии оценили игру Трубина в Лиге чемпионов
«Бенфика» вылетела из турнира на стадии 1/8 финала
11 марта состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и португальская «Бенфика». Хозяева одолели соперника со счетом 3:1 и вышли в следующий раунд (общий счет – 4:1).
В составе лиссабонского клуба весь поединок провел Анатолий Трубин, который пропустил три гола и сделал три сейва. Португальская пресса оценила игру украинского голкипера:
«Сделал два легких сейва на 6-й и 10-й минутах, после чего появилось ощущение, что «Бенфику» ждет легкий вечер. Но прошла минута и Рафинья забил, даже не заметив оборону португальского клуба.
Трубин позже отбил несколько опасных ударов, но в эпизодах с пропущенными голами он ничего не мог сделать. Во втором тайме в украинского голкипера было удивительно мало работы», – считает издание A Bola.
В следующем матче подопечные Бруну Лаже сыграют против «Риу Аве» в чемпионате Португалии. Поединок 26-го тура состоится 16 марта в 20:00 по киевскому времени.
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