Эль-Класико будет. Барселона одолела Бетис и вышла в финал Суперкубка

Во втором полуфинальном противостоянии Суперкубка Испании встретились «Бетис» и «Барселона». У каталонцев вернулись на поле Альба и Левандовски, которые пропускали матч против «Атлетико» из-за дисквалификаций.

В первом тайме «блаугранас» владели преимуществом, пытаясь пройти массированную оборону соперников. В середине первой половины встречи Педри удалось замкнуть заброс от Рафиньи, но арбитр зафиксировал оффсайд. Севильцы долгое время не помышляли об атаках, но затем едва не открыли счет в поединке. После навеса с углового Песселья бил головой, и свою реакцию продемонстрировал тер Штеген. А вскоре Роберто помешал сопернику замкнуть прострел Энрике.

На такую дерзость номинальных хозяев каталонцы ответили результативной атакой. Ее конструктором стал Дембеле, который с левого фланга сместился в центр и вывел на ударную позицию Левандовски. Первый удар поляка заблокировал Фелипе, но со второй попытки Роберт был точен. Севильцы еще до перерыва могли сравнять результат, если бы не уверенная игра тер Штегена, который поочередно отбил удары Родри и Энрике.

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Во втором тайме события развивались довольно вяло. А ближе к окончанию основного времени севильцы более агрессивно заиграли в атаке и таки добились своего. Энрике сумел протолкнуть мяч на Фекира, который сравнял счет. Затем команды обменялись голевыми моментами, но в обоих эпизодах блестяще сыграли голкиперы: тер Штеген отбил удар Миранды, а Браво потянул удар Фати.

Именно Фати стал героем начала овертайма, когда классным ударом с лёта поразил угол ворот. Но севильцы снова проявили характер: Морон еще раз сравнял результат, замкнув прострел Эннрике.

В оставшееся время больше атаковали «блаугранас», но избежать серии пенальти командам не удалось. 11-тиметровые удары более хзладнокровно исполнили каталонцы, которые вышли в финал. В воскресенье в решающем поединке за Суперкубок Испании «Барселона» встретится с «Реалом».

Суперкубок Испании. 1/2 финала.

«Бетис» – «Барселона» – 2:2 (пенальті – 2:4)

Фекир (77), Морон (101) – Левандовски (40), Фати (93)

Пенальти: 1:0 – Виллиан Жозе, 1:1 – Левандовски, 2:1 – Морон, 2:2 – Кессье, 2:2 – Хуанми (вратарь), 2:3 – Фати, 2:3 – Карвалью (вратарь), 2:4 – Педри

Роберто (61) – Фекир (48), Энрике (68), Родригес (79), Гуардадо (112)

Гуардадо (118, вторая желтая карточка)

«Бетис»: Браво, Фелипе, Песселья, Миранда, Фекир (Морон, 91), Энрике, Санчес (Хуанми, 80), Руибаль (Сабали, 79), Каналес (Карвалью, 46), Г. Родригес (Гуардадо, 86) , Иглесиас (Виллиан Жозе, 67)

«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Кристенсен, 78), Кунде, Араухо, Альба (Алонсо, 78), Ф.де Йонг (Бускетс, 63), Рафинья (Фати, 85), Гави (Кессье, 96), Педри, Дембеле (Ф.Торрес, 63), Левандовски

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Стадион «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

БЕТИС – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА