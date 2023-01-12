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Суперкубок Испании
Бетис
12.01.2023 21:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 января 2023, 00:56 |
34
0

Бетис – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Суперкубка Испании

12 января 2023, 00:56 |
34
0
Бетис – Барселона. Текстовая трансляция матча
ФК Барселона

В четверг, 12 января, состоится полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся «Бетис» И «Барселона». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

«Бетис», который в прошлом сезоне выиграл Кубок Испании, второй раз в своей истории будет бороться за Суперкубок своей страны. В 2005 году севильский клуб по сумме двух матчей уступил трофей именно «Барселоне». «Блаугранас» лидируют в текущем сезоне Ла Лиги, опережая мадридский «Реал» на три очка. Именно с «галактикос» победитель второго полуфинального противостояния встретится в решающей битве за Суперкубок. «Реал» вышел в финал, вырвав победу у «Валенсии» в серии пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бетис» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Суперкубок Испании по футболу Барселона Бетис Бетис - Барселона текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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