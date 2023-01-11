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Испания
11 января 2023, 10:05 | Обновлено 11 января 2023, 10:13
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0

Бетис - Барселона. Прогноз и анонс на матч

Матч Суперкубка Испании

11 января 2023, 10:05 | Обновлено 11 января 2023, 10:13
80
0
Бетис - Барселона. Прогноз и анонс на матч

12 января на «Международном стадионе имени короля Фахда» (Эр-Рияд) пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Бетис» встретится с «Барселоной». Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.

«Бетис»

Команда проводит 3-й сезон под руководством Мануэля Пеллегрини. Оба предыдущих розыгрыша приносили выход этого амбициозного коллектива на новую, более высокую, ступень. Сначала был пропуск в еврокубки - чилиец с ходу добился того, что не получалось у предшественников. В темпораде 2021/2022 «огурцы» смогли и в Лиге Европы сыграть в плей-офф весной, и в Примере стать 5-ми. И, главное, выиграть кубок Испании. В новом сезоне они сразу показали желание побороться за место в «лигочемпионовком» квартете, выиграв 5 из 6 стартовых тура. Но после паузы на матчи сборные, в октябре-ноябре, выдали невзрачный отрезок. Да и зимой в Ла Лиге возобновили борьбу домашней нулевой ничьей, пусть и с «Атлетиком». Но потом получилось выиграть у «Райо Вальекано» на выезде, и это позволило подняться на заветную 4-ю позицию.

«Барселона»

Клуб показывает, что не всегда можно так угадать с наставником, как это сделал «Бетис» в 2020-м году. На «Камп Ноу» все еще пытаются слепить из Хави «нового Гвардиолу». Но пока что у легендарного в прошлом полузащитника только серия неприятных «рекордов». Дважды кряду с ним «сине-гранатовые» не выходят в плей-офф Лиги Чемпионов. И если год назад многое можно было списать на Кумана, но всю осень-2022 уже руководил молодой испанец. В Примере, правда, на паузу получилось уйти на 1-м месте. Но сугубо благодаря осечкам «Реала». На них, к слову, в Новый год отплатили, потеряв очки в дерби с «Эспаньолом». Впрочем, потом притормозили уже «галактикос». А в воскресенье вечером удалось обыграть 1-0 «Атлетико». Правда, несколько раз в Мадриде хозяева просто чудом не сровняли.

Статистика личных встреч

У «Барселоны» недавно была серия из 5 побед кряду. Но в прошлом сезона она обменялась с «Бетисом» выездными победами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары подопечных Хави. Пеллегрини же намного опытнее, и у него неплохой набор подопечных - и это может проявиться сейчас. Ставим на победу «Бетиса» при форе «+1 гол» с коэффициентоv - 2,06 от Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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