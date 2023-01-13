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Суперкубок Испании
Бетис
12.01.2023, FT 2 : 2
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Барселона
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Испания
13 января 2023, 03:43 | Обновлено 13 января 2023, 04:08
33
0

Бетис – Барселона – 2:2 (пен 2:4). 19-й гол Левандовски. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Суперкубка Испании

13 января 2023, 03:43 | Обновлено 13 января 2023, 04:08
33
0
Бетис – Барселона – 2:2 (пен 2:4). 19-й гол Левандовски. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

12 января прошел матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретились «Бетис» и «Барселона».

На 40-й минуте счет открыл форвард каталонцев Роберт Левандовски. Это его 19-й гол в 21 матче за команду.

«Барса» обыграла соперника по пенальти и вышла в финал Суперкубка, где сыграет против мадридского «Реала».

🏆 Суперкубок Испании. 1/2 финала

12 января, Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Бетис – Барселона – 2:2 (пен – 2:4)

Голы: Фекир, 77, Лорен, 101 – Левандовски, 40, Фати, 93.

События матча

101’
ГОЛ ! Мяч забил Лорен Морон (Бетис).
93’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Набиль Фекир (Бетис).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Источник Sport.ua
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