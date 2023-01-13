12 января прошел матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретились «Бетис» и «Барселона».

На 40-й минуте счет открыл форвард каталонцев Роберт Левандовски. Это его 19-й гол в 21 матче за команду.

«Барса» обыграла соперника по пенальти и вышла в финал Суперкубка, где сыграет против мадридского «Реала».

🏆 Суперкубок Испании. 1/2 финала

12 января, Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Бетис – Барселона – 2:2 (пен – 2:4)

Голы: Фекир, 77, Лорен, 101 – Левандовски, 40, Фати, 93.