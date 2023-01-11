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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
11.01.2023, FT 1 : 1
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
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11 января 2023, 23:57 | Обновлено 12 января 2023, 00:47
949
1

Понадобились пенальти. Реал вышел в финал Суперкубка Испании

В основное и дополнительное время мадридская и валенсийская команды обменялись забитыми мячами

11 января 2023, 23:57 | Обновлено 12 января 2023, 00:47
949
1
Понадобились пенальти. Реал вышел в финал Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Суперкубок Испании по своей природе является довольно интересным турниром, потому что проводится посреди зимы далеко за пределами родной страны и кроме того наследовал от футзала так называемый «формат четырех», в котором принимают участие наиболее прогрессивные команды за прошлый сезон. Таким образом, к борьбе за главный трофей этого футбольного года были отобраны мадридский «Реал» в качестве действующего чемпиона, каталонская «Барселона» как вторая команда Ла Лиги, севильский «Бетис» – победитель Кубка Испании, и его соперник по решающей игре – «Валенсия».

Поскольку у «королевского» клуба в этой градации был самый высокий ранг, ему пришлось играть первый матч на стадии полуфинала именно против «летучих мышей», которых возглавляет темпераментный итальянский специалист Дженнаро Гаттузо. Понемногу возвращает знаменитый валенсийский коллектив этот главный тренер к былой славе, а значит, и футболистам Карло Анчелотти, несмотря на свой статус, было достаточно трудно справиться с соперниками на старте встречи.

Впрочем, скорее всего, команды попросту долго проходили адаптацию к аравийскому футбольному покрытию, из-за чего особого зрелища в стартовой четверти игрового часа не было заметно. «Реал» попытался немного склонить на свою сторону преимущество вскоре после этого, однако свои моменты Бензема и Вальверде не использовали, как и Кавани, пытавшегося ответить ударом головой с близкого расстояния, но попал в Куртуа.

Противостояние между уругвайским нападающим и бельгийским голкипером имело место и незадолго до завершения первого тайма, но тогда Эдинсон пробивал уже с явного офсайда, тогда как его команда уступала по счету на табло. «Валенсия» вполне прилично защищалась в начале, но ошибка Кемерта во время подката против Бензема на левом фланге собственного штрафного слишком дорого стоила футболистам Гаттузо. Французский форвард наказал соперников за этот эпизод безупречным выстрелом в правый угол.

Как выяснилось чуть позже, нападающий «Реала» лишний раз потренировался перед серией послематчевых одиннадцатиметровых, к которой «Валенсии» еще нужно было перевести игру за счет чрезвычайно быстрого гола после перерыва. Защита команды Анчелотти как-будто и не успел появиться на поле, как пропустил подачу Лато с правого фланга на дальнюю стойку для Лино, и соперник из-под Васкеса расстрелял чужие ворота.

Мадридскому клубу действительно не везло во второй половине основного времени, потому что они умудрились потерять сразу трех футболистов из-за травм на протяжении этой игры. Это, безусловно, раздражало Анчелотти, однако больше донимала итальянца плохая реализация голевых случаев со стороны его команды. Те же Бензема, Винисиус и Вальверде, а также Начо и Кроос имели возможность спасать эту игру от неуместных овертаймов, но переиграть Мамарадишвили так и не смогли, или им не хватало точности.

Дополнительное время разделилось на два уровня по содержанию половины, во время которых обе команды исключительно контролировали ход событий. Начал с голевых моментов опять же «Реал», но Винисиусу не хватало уверенности в себе, тогда как у «Валенсии» этот отрезок провалил молодой Перес. В итоге, дошло до серии пенальти, в которой за «летучих мышей» потерпели неудачу Кемерт и Гая на втором и пятом ударах соответственно, а у соперников обладали исключительной точностью.

Таким образом мадридский «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет против победителя пары «Барселона» – «Бетис», а для «Валенсии» турнир подошел к концу.

Суперкубок Испании. Полуфинал.

«Реал» – «Валенсия» - 1:1 (4:3 – пен.)

Бензема, 39 (пен.) – Лино, 46

Камавинга, 28, Начо, 108 – Клюйверт, 31, Кемерт, 38, Кавани, 92, Алмейда, 100

«Реал»: Куртуа – Милитао (Менди, 74), Рюдигер, Начо, Васкес (Карвахаль, 68) – Кроос, Камавинга (Модрич, 46), Вальверде (Себальос, 106) – Винисиус, Бензема, Родриго (Асенсио, 84).

«Валенсия»: Мамардашвили – Гая, Кемерт, Озкачар, Коррейя – Алмейда, Муса (Фулькье, 95), Лато (Мориба, 95) – Лино (Перес, 82), Кавани, Клюйверт (Дуро, 73).

Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).

Стадион: «Международный стадион Короля Фахда» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Удары (в створ): 16 (6) – 12 (3)
Угловые: 8 – 6
Оффсайды: 3 – 3.

РЕАЛ - ВАЛЕНСИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Макс Максов
А Валенсія була близька, вирвати перемогу в екстра таймі... Але Куртуа - стіна!
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