Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это был вечер страданий, но мы в финале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку игре 1/2 финала Кубка Испании, в котором его подопечные в серии пенальти обыграли «Валенсию» – 1:1, пенальти 4-3.

«Пришлось тяжело, это был вечер страданий. После их гола все осложнилось. Но отличительная черта этого клуба: «До конца, вперед, «Реал»!» Мы в финале, и лишь тот, кто попадает туда, может победить.

В первом тайме мы контролировали игру. Но во втором снизили уровень. Мы едва создавали моменты, в дополнительное время смогли добавить. Очевидно, что мы не показали свой лучший уровень, но добились результата. Нам немного не хватило свежести, мы лишь недавно вернулись после перерыва, нужно поработать. Команда не развалилась, это мне очень нравится», – признался Анчелотти.