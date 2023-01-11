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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
11.01.2023 21:00 - : -
Валенсия
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Суперкубок Испании
11 января 2023, 01:39 |
11
0

Реал – Валенсия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Суперкубка Испании

11 января 2023, 01:39 |
11
0
Реал – Валенсия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11-го января, состоится поединок полуфинального поединка Суперкубка Испании, в котором сразятся мадридский «Реал» и «Валенсия». Матч пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Международный стадион Короля Фахда», начало в 21:00.

Относительно недавно Суперкубок Испании начал проходить в формате «финала четырех», и при этом, исключая «ковидный сезон», его матчи проводятся за пределами страны. Саудовская Аравия вновь будет поддерживать свой имидж развивающейся футбольной страны, и уже в первом матче действующего чемпиона, «Реал», ожидает встреча с финалистом Кубка Испании, «Валенсией». Когда-то давным-давно эта встречу можно было бы считать супер-противостоянием, однако сейчас команда Дженнаро Гаттузо все еще находится на этапе строительства, а коллектив Карло Анчелотти просто меняет возрастных игроков на более молодых, но не менее звездных, исполнителей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Валенсия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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