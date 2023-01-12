Реал Мадрид

11 января в саудовском Эр-Рияде состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

В основное время команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти больше повезло мадридскому клубу.

12 января в другом полуфинальном матче сыграют «Бетис» и «Барселона».

🏆 Суперкубок Испании. Полуфинал

Эр-Рияд (Саудовская Аравия), 11 января

Реал – Валенсия – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Бензема, 39 (пен) – Лино, 46

Видеообзор матча