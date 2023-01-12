Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Валенсия – 1:1 (пен 4:3). Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Суперкубок Испании
Реал Мадрид
11.01.2023, FT 1 : 1
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 января 2023, 02:59 | Обновлено 12 января 2023, 03:11
42
0

Реал – Валенсия – 1:1 (пен 4:3). Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Испании в Эр-Рияде

12 января 2023, 02:59 | Обновлено 12 января 2023, 03:11
42
0
Реал – Валенсия – 1:1 (пен 4:3). Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января в саудовском Эр-Рияде состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

В основное время команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти больше повезло мадридскому клубу.

12 января в другом полуфинальном матче сыграют «Бетис» и «Барселона».

🏆 Суперкубок Испании. Полуфинал

Эр-Рияд (Саудовская Аравия), 11 января

Реал – Валенсия – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Бензема, 39 (пен) – Лино, 46

Видеообзор матча

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Лину (Валенсия).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
По теме:
Саутгемптон – Ман Сити – 2:0. Нет Холанда – нет голов. Видеобзор матча
Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании
Милан – Торино – 0:1 (д.в). Сенсация на Сан-Сиро. Видео гола и обзор матча
Валенсия Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Реал - Валенсия видео голов и обзор Карим Бензема серия пенальти
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
Биатлон | 11 января 2023, 16:56 4
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках

Лучшим стал Денис Насыко

Есть камбек! Калинина в борьбе вышла в четвертьфинал турнира в Австралии
Теннис | 11 января 2023, 05:42 1
Есть камбек! Калинина в борьбе вышла в четвертьфинал турнира в Австралии
Есть камбек! Калинина в борьбе вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

Украинка в трех сетах обыграла Татьяну Марию

Она – пришелец. Пьяный россиянин отрубил жене голову топором для мяса
Война | 11.01.2023, 21:34
Она – пришелец. Пьяный россиянин отрубил жене голову топором для мяса
Она – пришелец. Пьяный россиянин отрубил жене голову топором для мяса
Шовковский вернулся в ДК, Порту нужен Цыганков, зарплата Мудрика в Лондоне
Футбол | 11.01.2023, 06:35
Шовковский вернулся в ДК, Порту нужен Цыганков, зарплата Мудрика в Лондоне
Шовковский вернулся в ДК, Порту нужен Цыганков, зарплата Мудрика в Лондоне
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Футбол | 11.01.2023, 12:41
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
10.01.2023, 05:29
Бокс
Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка
Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка
10.01.2023, 14:40 7
Биатлон
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
10.01.2023, 21:21 23
Футбол
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
10.01.2023, 16:22 7
Футбол
ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
11.01.2023, 05:25
Футбол
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
11.01.2023, 01:35 3
Бокс
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
11.01.2023, 15:47 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности