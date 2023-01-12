Суперкубок Испании
11.01.2023, FT 1 : 1
4 : 3 Серия пенальти
Испания12 января 2023, 02:59 | Обновлено 12 января 2023, 03:11
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Реал – Валенсия – 1:1 (пен 4:3). Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Испании в Эр-Рияде
12 января 2023, 02:59 | Обновлено 12 января 2023, 03:11
42
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11 января в саудовском Эр-Рияде состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».
В основное время команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти больше повезло мадридскому клубу.
12 января в другом полуфинальном матче сыграют «Бетис» и «Барселона».
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🏆 Суперкубок Испании. Полуфинал
Эр-Рияд (Саудовская Аравия), 11 января
Реал – Валенсия – 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Бензема, 39 (пен) – Лино, 46
Видеообзор матча
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил Лину (Валенсия).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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