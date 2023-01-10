Реал Мадрид - Валенсия. Прогноз и анонс на матч

11 января на «Международном стадионе имени короля Фахда» (Эр-Рияд) пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Валенсией». Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.

«Реал» (Мадрид)

Команда при Карло Анчелотти вернулась к победному шествию. В прошлом сезоне итальянец со своими подопечными выиграл почти все, кроме кубка Испании. И в новой темпораде в целом получается держаться на этом же, максимально высоком уровне. Но хватало и достаточного количества осечек. Потерянные очки в ноябре стоили утраты 1-го места в Примере. Зимой уже было «королевскому клубу» сложно даже с «Вальядолидом» - сопротивление «пуселанос» было сломлено только благодаря пенальти на 83-й минуте. А «Касереньо», на ужасном поле, в кубке прошли только за счет единственного гола Родриго в середине 2-го тайма. Казалось бы, нужно из этого извлечь уроки, улсышать «звоночки». Но нет, дальше была встреча с «Вильярреалом» и поражение 1-2!

«Валенсия»

Клуб будто решил «косплеить» именно «Реал». Прошлым летом Питер Лим решил снять Пепе Бордаласа, несмотря на выход в финал кубка Испании. И позвал на «Месталью» Дженнаро Гаттузо, к слову, который как футболист долго играл как раз у Анчелотти. Но как тренер «Рино» работал только на родине. Он пытается проявлять свои козыри и в Испании, но у него там не все получается. В том числе и зимой - после паузы «лос чес» начал с поражения потенциальному конкуренту, «Вильярреалу». Причем пропустил на 88-й минуте решающий гол. И только потом получилось порадовать болельщиков уверенной победой, правда, в кубке со скромным противником, «Ла Нусией». Более сильный и мотивированный протвника, «Кадис», ухитрился обыграть «летучих мышей» - те так и не ответили на пропущенный мяч.

Статистика личных встреч

«Реал» выиграл 5 из 6 крайних поединков - пусть и с исключением в виде 1-4 в 2020-м году. В прошлом сезоне были победы 2-1 и 4-1.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны, что «Реал» наконец-то реабилитируется за последние неудачи. «Валенсия» совсем уж не впечатляет - ставим на победу над ней при форе «-1 гол» с коэффициентом - 1,94 от Parimatch.