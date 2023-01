Тренер Аль-Насра: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия рассказал о неожиданном переходе Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии.



«Контракт с Роналду – что-то невероятное для нашего футбола. Это доказывает, что саудовский футбол развивается. Мы рады, что подписали его, но наша главная цель – встроить его в команду и сделать так, чтобы он получал удовольствие в «Аль-Насре», – сказал Гарсия.



Также тренер пошутил о переходе Роналду, упомянув Лионеля Месси: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи».



Отметим, что Роналду и Месси являются амбассадорами заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030 года.



Ранее сообщалось, что бывшему седьмому номеру «Аль-Насра» придется покинуть клуб из-за прихода Роналду.

