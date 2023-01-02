Тренер Аль-Насра: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи»
Руди Гарсия пошутил во время пресс-конференции
Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия рассказал о неожиданном переходе Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии.
«Контракт с Роналду – что-то невероятное для нашего футбола. Это доказывает, что саудовский футбол развивается. Мы рады, что подписали его, но наша главная цель – встроить его в команду и сделать так, чтобы он получал удовольствие в «Аль-Насре», – сказал Гарсия.
Также тренер пошутил о переходе Роналду, упомянув Лионеля Месси: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи».
Отметим, что Роналду и Месси являются амбассадорами заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030 года.
Ранее сообщалось, что бывшему седьмому номеру «Аль-Насра» придется покинуть клуб из-за прихода Роналду.
🗣️ Al Nassr coach, Rudi Garcia, asked about Ronaldo before the official announcement: "I wanted to bring Messi from Doha."— Didi (@LeoPrime10i) December 30, 2022
Ronaldo's new coach is a Messi fan 😭😭😭
pic.twitter.com/H6NsAqpCAn
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