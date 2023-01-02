Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Аль-Насра: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи»
Другие новости
02 января 2023, 13:02 |
640
0

Тренер Аль-Насра: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи»

Руди Гарсия пошутил во время пресс-конференции

02 января 2023, 13:02 |
640
0
Тренер Аль-Насра: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи»
ФК Лион. Руди Гарсия

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия рассказал о неожиданном переходе Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии.

«Контракт с Роналду – что-то невероятное для нашего футбола. Это доказывает, что саудовский футбол развивается. Мы рады, что подписали его, но наша главная цель – встроить его в команду и сделать так, чтобы он получал удовольствие в «Аль-Насре», – сказал Гарсия.

Также тренер пошутил о переходе Роналду, упомянув Лионеля Месси: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи».

Отметим, что Роналду и Месси являются амбассадорами заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030 года.

Ранее сообщалось, что бывшему седьмому номеру «Аль-Насра» придется покинуть клуб из-за прихода Роналду.

По теме:
Вне конкуренции по вне игры. Мбаппе выиграл интересную номинацию в 2022-м
Стал известен рейтинг лучших ассистентов 2022 года. Де Брюйне – 3-й
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Руди Гарсия Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Marca
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
Другие виды | 02 января 2023, 06:30 7
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка

Главные новости за 1 января на Sport.ua

Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
Война | 01 января 2023, 19:45 19
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина

Президент футбольного клуба «Ингулец» обвиняется в «ограблении Украины»

Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
Война | 01.01.2023, 19:29
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
Бокс | 01.01.2023, 15:50
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Футбол | 02.01.2023, 11:50
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
01.01.2023, 16:52 30
Футбол
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
01.01.2023, 08:51
Другие виды
Ракетный обстрел Киева. Повреждены гостиница, Дворец Украина. Погиб человек
Ракетный обстрел Киева. Повреждены гостиница, Дворец Украина. Погиб человек
31.12.2022, 16:05 1
Война
Роналду в Аль-Насре: так не доставайся я никому
Роналду в Аль-Насре: так не доставайся я никому
31.12.2022, 13:53 9
Футбол
Фэйлы 2022 года. 8 историй, которыми украинский спорт не может гордиться
Фэйлы 2022 года. 8 историй, которыми украинский спорт не может гордиться
01.01.2023, 13:50 6
Другие виды
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
01.01.2023, 11:11
Футбол
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
31.12.2022, 11:55
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
01.01.2023, 12:59 27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности